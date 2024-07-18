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被棄屍回收站佛利蒙3歲女童 警證遭父殺害

編譯組／綜合報導
警方證實佛利蒙三歲女童是遭其父親殺害棄屍，這名父親事發後已在舊金山自殺身亡。（電視新聞截圖）
警方證實佛利蒙三歲女童是遭其父親殺害棄屍，這名父親事發後已在舊金山自殺身亡。（電視新聞截圖）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，警方16日表示，上周末被發現死在聖荷西一家回收站的佛利蒙（Fremont）三歲幼兒艾莉．洛倫佐（Ellie Lorenzo），是被其父親殺害並拋棄的，其父親隨後在舊金山自殺。

佛利蒙和聖荷西當局表示，根據共同監護協議，42歲的賈里德．洛倫佐（Jared Lorenzo）本應於上周五（12日）將艾莉交還給她的母親，但他從未這樣做。艾莉在周五下午被她的母親報告失蹤。她的屍體於周六（13日）凌晨在聖荷西的GreenWaste Recovery 被發現。

據警方稱，人們最後一次看到艾莉是7月11日晚上，她和父親一起出現在佛利蒙的一處住宅中。洛倫佐隨後開車將女兒送往他的公寓。這處公寓也位於佛利蒙。

警方說，周五早上6時剛過，洛倫佐開車從佛利蒙的公寓來到聖荷西，將艾莉的屍體扔進了一個垃圾箱。據警方稱，垃圾箱後來被一家垃圾公司清空，然後被送往回收站。

警方表示，聖他克拉拉縣法醫仍在調查艾利的死因和死亡方式，並表示將在檢查後確定。

警方稱，洛倫佐在拋屍艾莉後，證據顯示，他駕車前往灣區多個鄰近城市，然後在舊金山停留。周五上午11時多他被發現死於舊金山。

周二，艾莉的母親奧比（Chrystal Obi）在社交媒體上發表聲明說，在法庭責令的探視期間，每次女兒和洛倫佐在一起她都很擔心。奧比說，她上周二被告知，法院將允許她帶著艾莉搬離加州。艾莉的父親已經知道了這一點。

奧比說：「多年來，即使在共同監護的情況下，他的探視權很有限，我也一直擔心艾莉的安全。因為她的安危掌握在她父親的手中。然而，司法系統繼續給予他部分監護權。周四（11日）早上，我在山景城的家中與女兒吻別。她在那裡生活並上學前班，我對她說『我愛你』。然後她離開了，去接受法院命令的她父親的探視。」

奧比說：「艾莉是被以一種邪惡而殘忍的方式，從我、她的祖母和其他親友身邊偷走的。她的父親殺害了她，並煞費苦心地掩蓋自己的罪行，將她轉移到另一個城市，將她的屍體藏在垃圾箱的袋子裡。然後開車到另一個城市自殺。我們正經歷著難以忍受的痛苦，悲痛欲絕。」

聖荷西警方仍在繼續調查艾莉的死因。警方表示，她的死是聖荷西今年發生的第19起兇殺案。

警方希望任何知情人士撥打408-277-5283聯繫兇殺組。

聖荷西 舊金山 加州

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