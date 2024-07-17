川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響起 馬斯克︰這組合象徵「勝利在望」

范斯(右)與妻子7月15日參加共和黨全國大會時，受到黨員熱烈歡迎。 (美聯社)

川普宣布以范斯(JD Vance)為選舉搭檔，得到許多科技業大咖讚賞，連一向支持民主黨 的矽谷 也發出不少掌聲。范斯曾是風險投資家(venture capitalist)，如果川普在11月當選，范斯將是美國科技業的監督者，在創新領域的法規上應該會放寬。

彭博社報導，馬斯克（Elon Musk）在川普宣布後，隨即在社群媒體X上表示，這個搭檔象徵「勝利在望」。風險資金公司「創始人基金」(Founders Fund)主管之一的阿斯帕洛赫夫(Delian Asparouhov)把創投業者間的熱烈響應在網路上發布：「我們將有一位前科技風險投資家在白宮坐鎮，美國是全世界最棒的國家。」

矽谷向來是民主黨的天下，它的重心就在極端偏向進步派的舊金山。但過去幾年來一批共和黨 聲勢越來越大，馬斯克、賽克斯(David Sacks)，馬奎爾(Shaun Maguire)是其中名聲最響的。

范斯從耶魯法學院畢業以後，2016年曾在米斯瑞爾資金管理公司(Mithril Capital Management)擔任高階主管，2017年轉到華府的革命有限公司(Revolution LLC)，主持新創方面的業務(startups)。2019年他搬回俄亥俄州的老家，開創了納爾雅資金(Narya Capital)。高遠風險資金(Aloft VC)創始人麥克凱勒(Crystal McKellar)指出，范斯如果成為副總統，對矽谷是有利的，因為他注重發展和創新，希望盡量減少會扼殺企業成長的法規。

不過范斯對大科技公司似乎頗有敵意，2022年他競選俄州聯邦參議員時，對矽谷的大企業有嚴厲的批評，他覺得這些業者在美國政治上有太大的影響力，他認為以他的事業背景，他有辦法跟這些科技大咖角力。

雖然他基本上對拜登政府的政策不滿，但在現任政府的反托辣斯執法(antitrust enforcement)方面卻相當贊同。現任聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)主席麗娜康(Lina Khan，音譯)經常被共和黨人責罵，但范斯卻表示，拜登政府中有少數幾位官員表現相當優異，麗娜康是其中的一位。

范斯對大科技公司的不滿，跟許多科技新創小公司的怨聲類似，大公司的財力人力和影響力都很大，小公司想競爭太困難，如果范斯成為副總統，他推動的法規應該會對新創小公司有幫助。對華爾街發生過的一些荒唐事，范斯也了解內幕，譬如他跟民主黨的華倫參議員(Elizabeth Warren)合作，在國會創制新法規，把倒閉銀行的高階主管的薪酬取回，自己拿高薪卻把銀行整倒的人，沒資格拿那些錢去享用。

如果范斯確實能以務實的方式指揮科技業與金融業的發展，對美國在全球科技上繼續稱霸應是好兆頭，對全國人民的財務前景也應該有利。范斯以39歲的年齡若成為副總統，將來必有入主白宮的可能性，許多共和黨人對他寄予厚望。