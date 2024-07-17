聖他克拉拉谷醫療中心康復醫院 加州最佳

聖他克拉拉山谷醫療中心的康復醫院被評為加州最佳。 （取自山谷醫療中心網站）

美國新聞和世界報導2024-2025年最佳醫院榜單日前揭曉，聖他克拉拉山谷醫療中心的康復醫院被評為加州 最佳，全美排名第六。此外聖他克拉拉山谷醫療中心還被認定為治療中風 、心衰、肺炎和髖關節骨折方面表現卓越的醫療機構。該醫療中心是聖他克拉拉山谷健康機構的一部分，隸屬於聖他克拉拉公立醫院體系。

聖他克拉拉山谷健康機構執行長羅倫茲（Paul E. Lorenz)表示：「這一殊榮是我們的醫師、護士、治療師、心理師、社工、項目經理以及其他員工通力合作，努力為病人提供最佳服務的結果。」

據悉，美國新聞和世界報導的排名有評估全美超過4500家醫院。評估項目包括病人存活率、併發症發生率、病人體驗和護理水平等多項指標。最佳醫院的評估還參考了來自聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心，美國醫院協會，職業組織和醫療專家的數據。

聖谷醫療康復中心為成人和兒童提供在腦部創傷，脊髓創傷、中風和其他方面的一系列特殊康復服務，目的是最大化功能性恢復和自理能力。這些都是可以想像到的最困難的病症，但康復團隊為每位病人都提供了成功康復回歸家庭和社區的最佳機會。

康復中心是一間有64個床位、有加州認證的全套服務復健醫學設施，始建於1971年。過去50年來的經驗，以及一支技術卓越的復健專家團隊已經利用先進的療法、前沿的研究成果和科技、優秀的治療結果為超過2萬病人帶來了新生的希望。

康復中心除提供全科服務外，還通過兒科復健項目為6個月到21歲的兒童和青少年提供專業的治療服務，目前擁有來自復健認證委員會成人、兒童及青少年復健領域在脊髓創傷、腦部創傷、中風和一般復健方面的7項認證。