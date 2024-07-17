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中華婦女會玫瑰之夜 300人出席

記者葛歆睿╱密爾布瑞報導
2024全美中華婦女會年會「玫瑰之夜」13日（周六）晚在密爾布瑞舉行。（記者葛歆睿╱攝影）
2024全美中華婦女會年會「玫瑰之夜」13日（周六）晚在密爾布瑞舉行。（記者葛歆睿╱攝影）

2024全美中華婦女會年會「玫瑰之夜」日前在密爾布瑞舉行。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、前駐舊金山經文處處長歐陽璜夫人陳桂子、國民黨海外部副主任鐘維君、中評議委張人睿、僑務委員魏德珍、僑務諮詢委員林美蓮、呂玉貞、婦女會名譽會長林貴香等近300人出席。

隨著經典歌曲「玫瑰玫瑰我愛你」響起，婦女會姐妹以統一的黑色洋裝搭配同款絲巾，外加手持粉色玫瑰的造型登場。接著又為現場觀眾合唱了一首「甜蜜蜜」，為年會拉開序幕。

中華婦女會前身是婦聯會，至今已有40年歷史。會長呂芳雲致詞表示，40年來姐妹秉承蔣夫人創業精神，支持中華民國發揚中華文化，扶持弱勢團體，積極參與僑社公益活動，從無怠慢。去年9月中秋節探訪聖馬刁老人中心，贈送月餅和捐款，貢獻餘興節目，和老人們載歌載舞，感動老人。今年4月探訪莫德斯度的戒毒中心，捐款、捐贈二手衣物和日用品。體現婦女會姐妹愛心滿滿。

賴銘琪表示，感謝中華婦女會長期以來支持中華民國、支持台北經文處。協助政府做國民外交，推動僑務工作，在國慶升旗、祭孔大典都能看到她們的身影。

莊雅淑代表僑委會、僑教中心感謝中華婦女會，除了社區公益和僑社活動，還關懷華裔青年，透過獎學金鼓勵華裔青年發展。

今年共有五人獲得婦女會的獎學金，並在年會上為他們頒獎。

婦女會今年年會最大的亮點是是婦女會姐妹的制服走秀。40年前，陳桂子在灣區號召一群熱愛民眾、支持中華民國的海外婦女，成立了第一個海外婦聯分會，以實際行動投入各項海外愛國活動，積極融入主流，參與大量活動，為中華民國政府外交盡民間力量。為了彰顯一致性、同一性，陳桂子為委員們定製了第一套旗袍，並將這一傳統延續下去。40年來已經有了7、8套制服，並在年會當晚由婦女會姐妹展示。

全美中華婦女會年會今年年會的最大亮點是是婦女會姐妹的制服走秀。（記者葛歆睿╱攝影...
全美中華婦女會年會今年年會的最大亮點是是婦女會姐妹的制服走秀。（記者葛歆睿╱攝影）

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