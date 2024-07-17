中華婦女會玫瑰之夜 300人出席

2024全美中華婦女會年會「玫瑰之夜」13日（周六）晚在密爾布瑞舉行。（記者葛歆睿╱攝影）

2024全美中華婦女會年會「玫瑰之夜」日前在密爾布瑞舉行。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區 華僑文教中心主任莊雅淑、前駐舊金山經文處處長歐陽璜夫人陳桂子、國民黨海外部副主任鐘維君、中評議委張人睿、僑務委員魏德珍、僑務諮詢委員林美蓮、呂玉貞、婦女會名譽會長林貴香等近300人出席。

隨著經典歌曲「玫瑰玫瑰我愛你」響起，婦女會姐妹以統一的黑色洋裝搭配同款絲巾，外加手持粉色玫瑰的造型登場。接著又為現場觀眾合唱了一首「甜蜜蜜」，為年會拉開序幕。

中華婦女會前身是婦聯會，至今已有40年歷史。會長呂芳雲致詞表示，40年來姐妹秉承蔣夫人創業精神，支持中華民國 發揚中華文化，扶持弱勢團體，積極參與僑社公益活動，從無怠慢。去年9月中秋節探訪聖馬刁老人中心，贈送月餅和捐款，貢獻餘興節目，和老人們載歌載舞，感動老人。今年4月探訪莫德斯度的戒毒中心，捐款、捐贈二手衣物和日用品。體現婦女會姐妹愛心滿滿。

賴銘琪表示，感謝中華婦女會長期以來支持中華民國、支持台北經文處。協助政府做國民外交，推動僑務工作，在國慶升旗、祭孔大典都能看到她們的身影。

莊雅淑代表僑委會、僑教中心感謝中華婦女會，除了社區公益和僑社活動，還關懷華裔青年，透過獎學金鼓勵華裔青年發展。

今年共有五人獲得婦女會的獎學金，並在年會上為他們頒獎。