矽谷科技營開幕 20台灣學員振奮

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅公司共同舉辦的矽谷科技營16日舉行開幕典禮，20位來自台灣的學員正式開啟他們的科技之旅。（記者葛歆睿╱攝影）

舊金山世界日報 與台灣聯合報系有行旅公司共同舉辦的矽谷 科技營，16日（周二）在柏林甘希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）舉行開幕典禮，20位來自台灣的學員正式開啟他們的科技之旅。

世界日報舊金山社總經理李銘濱致詞歡歡迎科技營學員的到來。他表示，舊金山市是一個充滿創新活力的城市，矽谷一直以來是全球科技創新的搖籃，孵化出無數頂尖科技企業和創新技術，很開心有機會能夠在這樣的科技創新中心展開夏令營，讓各位同學能夠現身感受矽谷的魅力，深入了解科技前沿。希望透過豐富多彩的活動，幫助大家拓展對未來的視野，培養創新能力，啟發未來發展。

這次科技營學員的年齡跨度從初中一直到研究所畢業，背景也大不相同。透過自我介紹，他們互相發現了彼此的共同愛好。在未來的兩周，學員們將分為四組。開幕典禮當天，他們便以組為單位進行了破冰遊戲，透過名字接龍互相熟識，並透過比手畫腳培養默契和團隊合作。

本次矽谷科技營的亮點包括：

–知名企業參訪。安排參觀當地知名科技企業及創新公司，深入了解其運營模式和創新實踐，並與業界精英進行交流互動。

–科技名人講堂。邀請來自矽谷知名科技企業的專家進行講座，分享行業內最新動態和實務經驗，包括目前最熱門的AI話題，第一手了解產業發展動向。

–留學生涯規畫。參訪矽谷知名高中、大學學府、與名校學生面對面交流學習，更邀請留學顧問為未來學員出國求學、求職打穩基礎。

科技營的活動還包括與矽谷科技業專業人士的互動，學習通過美國求職網站Linkedin拓展在矽谷的人脈，真正做到科技與實踐的結合，加深對矽谷的認知。

此外，還有許多學員都很期待的美國職業棒球大聯盟（MLB）比賽，以及腦波工坊。而科技營結束時，學員們也將進行成果發表。

迄今為止，矽谷科技營已經舉辦22屆，其宗旨是提供給對科技、創業有興趣的青年學子一個體驗學習的平台。之前礙於疫情停辦三年，今年年初首度恢復。