我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

美西玉山科技協會7/19演講 聚焦AI

記者葛歆睿╱聖荷西報導
「AI就在我們身邊：解密人工智慧、自動駕駛汽車與仿人機器人」主講人為玉山科技協會理事、Futurist Thought Leader平台共同創辦人Brian Wang。（主辦單位提供）
「AI就在我們身邊：解密人工智慧、自動駕駛汽車與仿人機器人」主講人為玉山科技協會理事、Futurist Thought Leader平台共同創辦人Brian Wang。（主辦單位提供）

美西玉山科技協會將在19日（星期五）下午5時至7時舉行線上演講「AI就在我們身邊：解密人工智慧、自動駕駛汽車與仿人機器人」。主講人為玉山理事、未來學家、Futurist Thought Leader平台共同創辦人Brian Wang。活動將以英文進行，免費參加，與會者有機會直接向Brian提出問題。

人工智慧正迅速改變商業模式並影響人們日常生活。但人們要了解複雜的人工智慧發展並判斷其重要性並不容易。演講中，Brian將分析AI新功能和未被注意到的技術缺口，並有系統地讓參與者了解人工智慧及其關鍵應用。尤其，也將讓與會者了解AI對職涯、商業和生活產生什麼影響，哪些技術已然出現？未來趨勢？如何掌握AI浪潮？以及AI議題投資收益與抉擇為何？

此次演講還將聚焦於仿人機器人、自動駕駛出租車等有趣的領域，並探討從醫療保健到製造業等不同產業的AI運用與影響，為與會者提供對下一代人工智慧系統發展軌跡的寶貴見解，更清晰地了解AI未來，並為企業提供可行的AI方案。

Brian說︰「我們正站在人工智慧驅動未來的門檻上。了解如何適應和擁抱這些不再僅僅是科幻，而是觸手可及的現實技術。」

Brian Wang共同創辦的Futurist Thought Leader，是一以科學科技為主的部落客平台（Nextbigfuture.com），受到極大的歡迎，每月閱讀達百萬人次，也被評為Science News Blog的第一名。其內容包含破壞式科技與趨勢，涵蓋太空、機器人、人工智慧、自駕、抗老生技、耐米科技等。他同時為新創導師以及天使投資人，現為玉山理事。

欲報名參加演講者，可訪問網站：www.montejade.org

AI 人工智慧 投資

上一則

金山82歲老翁酒後駕駛撞死自行車冠軍 僅罰2.5萬

下一則

攻擊Waymo、打傷残障人士 警方釋出視頻追緝莽男

延伸閱讀

瑞銀喊「超級8」 黑馬鴻海、騰訊、聯想也入榜

瑞銀喊「超級8」 黑馬鴻海、騰訊、聯想也入榜
新加坡防長會見奧斯丁 強調與美合作AI軍事應用重要性

新加坡防長會見奧斯丁 強調與美合作AI軍事應用重要性
OpenAI吹哨者要求美證管會 調查公司與員工保密協議

OpenAI吹哨者要求美證管會 調查公司與員工保密協議
三星、蘋果推動 智慧手機出貨Q2成長6.5%

三星、蘋果推動 智慧手機出貨Q2成長6.5%
華航新貨機下半年報到 運力添動能

華航新貨機下半年報到 運力添動能

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-08 22:49
入夏以來熱浪不斷，加州緊急狀況應對官員提醒民眾，採取適度應對行動，以安全度夏。(取自Pexels)

熱死了…還會更熱 加州官員：3要訣保命

2024-07-11 18:35

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」