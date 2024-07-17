美西玉山科技協會7/19演講 聚焦AI

「AI就在我們身邊：解密人工智慧、自動駕駛汽車與仿人機器人」主講人為玉山科技協會理事、Futurist Thought Leader平台共同創辦人Brian Wang。（主辦單位提供）

美西玉山科技協會將在19日（星期五）下午5時至7時舉行線上演講「AI 就在我們身邊：解密人工智慧 、自動駕駛汽車與仿人機器人」。主講人為玉山理事、未來學家、Futurist Thought Leader平台共同創辦人Brian Wang。活動將以英文進行，免費參加，與會者有機會直接向Brian提出問題。

人工智慧正迅速改變商業模式並影響人們日常生活。但人們要了解複雜的人工智慧發展並判斷其重要性並不容易。演講中，Brian將分析AI新功能和未被注意到的技術缺口，並有系統地讓參與者了解人工智慧及其關鍵應用。尤其，也將讓與會者了解AI對職涯、商業和生活產生什麼影響，哪些技術已然出現？未來趨勢？如何掌握AI浪潮？以及AI議題投資 收益與抉擇為何？

此次演講還將聚焦於仿人機器人、自動駕駛出租車等有趣的領域，並探討從醫療保健到製造業等不同產業的AI運用與影響，為與會者提供對下一代人工智慧系統發展軌跡的寶貴見解，更清晰地了解AI未來，並為企業提供可行的AI方案。

Brian說︰「我們正站在人工智慧驅動未來的門檻上。了解如何適應和擁抱這些不再僅僅是科幻，而是觸手可及的現實技術。」

Brian Wang共同創辦的Futurist Thought Leader，是一以科學科技為主的部落客平台（Nextbigfuture.com），受到極大的歡迎，每月閱讀達百萬人次，也被評為Science News Blog的第一名。其內容包含破壞式科技與趨勢，涵蓋太空、機器人、人工智慧、自駕、抗老生技、耐米科技等。他同時為新創導師以及天使投資人，現為玉山理事。

欲報名參加演講者，可訪問網站：www.montejade.org