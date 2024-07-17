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灣區華裔奧運選手 前往巴黎備戰

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
32--邱愷翔曾經四度獲得全美冠軍。（取自美國羽球隊網站）
32--邱愷翔曾經四度獲得全美冠軍。（取自美國羽球隊網站）

巴黎奧運即將開賽，超過1萬名運動員將在32個運動大項中同場競技。來自舊金山灣區和北加的眾多運動好手即將前往巴黎參賽，其中華裔選手在羽球和桌球等項目的優勢明顯。

本次參賽的灣區羽球奧運選手有混合雙打項目來自佛利蒙的邱愷翔（son Chiu）和Jennie Gai。女子雙打項目有來自聖荷西的雙胞胎姐妹花 Annie 和 Kerry Xu，以及參加男子雙打項目來自佛斯特城的Joshua Yuan。

邱愷翔出生自台灣移民家庭，自小在家人影響下參與羽球運動，曾經四度獲得全美冠軍。

高爾夫球女子項目有來自史丹福大學的張斯洋（Rose Zhang）。她出生於加州，父母來自中國瀋陽。她9歲開始接觸高球，16歲參加美國女子公開賽，2021年獲得史丹福大學全額獎學金，連續2次獲得NCAA女子高球個人冠軍。2023年4月，連續142周霸榜世界業餘高爾夫排名第一。2023年5月轉為職業選手不到10天就獲得瑞穗美洲公開賽冠軍，成為LPGA史上相隔72年來，首名轉職業首戰就奪冠的超級新秀。同年成為勞力士手錶代言人。

桌球女子項目有來自山景城的Rachel Sung和來自巴洛阿圖的張安 （Lily Zhang）；男子項目則有來自密爾比達的周鑫（Xin Zhou）。畢業於柏克萊加大的張安曾經代表美國隊參加2012年的倫敦奧運會和2021年的東京奧運會。張安生於紅木城，七歲加入巴洛阿圖桌球俱樂部接受訓練，從一開始就表現突出。2021年她在世界桌球錦標賽混合雙打中獲得季軍，這也是美國自1959年的第一枚世桌賽獎牌。

體操方面有來自史丹福大學的男子體操選手湯健華 (Asher Keen Wah Hong）。他是美國男子體操國家隊成員，曾經在2023年體操世界錦標賽上獲得團體銅牌。湯健華出生在德州，他的兩個兄弟也同時是體操美國國家隊成員。

巴黎奧運 史丹福大學 羽球

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