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更換面向街道窗戶 申請舊金山許可證受折騰

編譯組／綜合報導
舊金山市要求房主在更換面向街道的窗戶時，新窗戶的外觀、質感和材料必須與房屋原有窗戶相匹配。（取自pexels）
舊金山市要求房主在更換面向街道的窗戶時，新窗戶的外觀、質感和材料必須與房屋原有窗戶相匹配。（取自pexels）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，兩年前，沃雷爾（Tomas Vorel）夫婦在鍋柄地帶北區（North of the Panhandle）買下了舊金山一棟維多利亞式建築的樓上公寓。他們希望住得舒適，同時避免能源浪費，便決定對窗戶進行升級。

但事情並不那麼簡單。自2003年起，舊金山市要求房主在更換面向街道的窗戶時必須使用 「同類」（in-kind），新窗戶的外觀、質感和材料必須與房屋原有窗戶相匹配，或者舊金山規畫局（San Francisco Planning Department）認為根據房屋的使用年限本應安裝的窗戶類型。規畫局網站引導人們查閱2010年發布的一份14頁的指導文件。

在這份文件中，該部門闡述了其嚴格指導原則的理由： 「由於窗戶的形狀、輪廓、操作方法和配置多種多樣，看似微小的改動都可能嚴重破壞或改變建築物的外觀或整個街區的特色。」

但除了材料之外，目前的指南還規定改造必須與原有窗戶的風格相匹配，即使是像 「ogee 」這樣的小裝飾：舊金山許多原有窗戶頂部窗格底部的小裝飾點，該部門稱其為 「老式木窗的重要特徵」。

但Vorel 仍決定進行更換。他來到規畫部門，花了6個小時，加900元，在規畫局辦公室的人之間來回折騰之後，只得到了用帶ogee的木質窗戶同類取代的許可證。他說感覺自己 「不得不毫無理由地堅持使用某些窗戶」。

在一位有裝修經驗的朋友的幫助下，沃雷爾花了1萬1000元將窗戶換成了新的木框雙層窗戶，另外還花了5000元用於安裝和粉刷。他購買的木窗並沒有ogee，而是塑料的，並在事後進行了安裝了ogee。建築檢查部在檢查時批准了這些窗戶，但目前還不清楚規畫局的標準在技術上是否允許這樣做。

規劃局辦公室主任西德（Dan Sider）在一封電子郵件中告訴紀事報，市長布里德（London Breed）「一直致力於為舊金山市民改善城市許可程序，她已經指示我們辦公室簡化窗戶更換規則」，以便 「提供更大的確定性和靈活性，重點是降低業主成本和提高能源效率」。

聲明還說，該部門已經做出了一些改變，包括取消了 「許多建築」對ogee的需求，但仍然不能使用玻璃纖維、乙烯基或純鋁等更便宜的替代品。被認定為歷史建築或位於其中的建築，仍然要求更換的窗戶必須有ogee。

來自布拉格（Prague）的沃雷爾說：「舊金山的美麗值得保護，但不能以犧牲進步為代價。這座創新的城市不應該被過於嚴格的規定所束縛，尤其是在能源效率方面。」

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