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華運會撞球賽賴銘琪開球 吳愚、蔣斌冠亞軍

記者葛歆睿／密爾比達報導
第14屆華人運動大會撞球比賽在密爾比達Jimmy′s Billiard舉行。（記者葛歆睿╱攝影）
第14屆華人運動大會撞球比賽在密爾比達Jimmy′s Billiard舉行。（記者葛歆睿╱攝影）

第14屆華人運動大會撞球比賽13日周六在密爾比達Jimmy′s Billiard舉行。16名選手經過激烈角逐，吳愚、蔣斌、項誠分別獲得冠、亞、季軍。

當日撞球比賽開始前舉行了開幕式。台北駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁，金山南灣華僑文教中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄、吳怡明、僑務諮詢委員林貴香、呂玉貞出席。

賴銘琪受邀為比賽開球，並稱讓他回想起大學時光。（記者葛歆睿╱攝影）
賴銘琪受邀為比賽開球，並稱讓他回想起大學時光。（記者葛歆睿╱攝影）

賴銘琪和吳怡明受邀為比賽開球。賴銘琪表示，這讓他回想起自己的大學時光。

莊雅淑說，撞球是許多人青春的回憶，感謝華運會舉辦這麼棒的比賽，讓僑界好朋友聚在一起

華運會主委陳朝全表示，之前華運會最後一次撞球比賽是在2007年。今年在召集人楊智超的努力下重現江湖，希望明年能夠持續下去。

楊智超向媒體表示，今年的撞球比賽以邀請賽為主，邀請16位在主流社會打業餘積分賽的選手，實力非常強。希望藉由這次比賽來凝結華人對僑界的向心力，並且提升華人在主流的形象。

本次撞球比賽為九號球邀請賽，實行雙敗淘汰制。冠軍吳愚曾淪入敗部，在敗部復活後，兩次打敗勝部排名第一的蔣斌奪冠。而季軍項誠則在勝部爭第一的賽事失利後，在敗部賽又輸給了吳愚。新手工商會前會長王若衣以黑馬姿態打敗數位資深好手，可惜在敗部擠進前四強後，未能更進一步。

華人 密爾比達 舊金山

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