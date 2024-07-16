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仲量聯行報告：矽谷辦公室租賃市場 略改善仍低迷

編譯組／綜合報導
仲量聯行報告指出，矽谷辦公室租賃市場略有改善，但仍低迷。(圖截取自電視畫面)
仲量聯行報告指出，矽谷辦公室租賃市場略有改善，但仍低迷。(圖截取自電視畫面)

仲量聯行(JLL)新房地產告顯示，在持續的科技裁員與空間需求縮減的情況下，南灣辦公室租賃市場顯示改善跡象，但離健康情況仍有稍遠距離。

商業房地產公司JLL數據指出，2024年4-6月第二季度，南灣辦公室空間空置率為21.9%。此一數字與2023年7-9月第三季度的南灣辦公室空置率22.1%歷史最高水平相較，稍有改善。與今年1-3月第一季度21.9%持平。

聖荷西信使報報導，由於辦公室空置率居高不下，業主開始讓步，期吸引租戶租用空間。仲量聯行報告表示，房東持續放寬租金，無論是直接租賃或轉租價格皆下降。與2024年第一季度相比，業主於第二季度提供的辦公室空間租金要價減少1.4%，租戶提供轉租空間租金要價下降1.6%。

根據仲量聯行數據，今年第二季度辦公室的平均租金為每月每平方呎5.53元。

One Santana West是聖荷西一棟較新辦公大樓，位在Santana Row對街的South Winchester大道上。2023年12月，金融服務科技公司「Acrisure」在One Santana West租用2萬9000平方呎，並於今年稍早開始進駐。2024年4月，資誠聯合會計事務所(PwC U. S. Group)租賃One Santana West辦公大樓14萬1000平方呎辦公室。

負責One Santana辦公大樓主要開發與擁有者Federal Realty Investment Trust表示，正在尋找更多租戶，以使用該大樓的大部分剩餘空間。

此外，Google的三個大型辦公項目正在建設當中，皆在桑尼維爾，預計可將部分員工自公司租賃辦公室、轉至這三座建築中。這三棟Google辦公室總面積達140萬平方呎。

然而，除了Google辦公大樓，南灣辦公樓宇建設很少。報告指出，整個灣區辦公室市場仍低迷，主要由於科技公司擴大裁員規模導致。2022年、2023年與2024年迄今，科技公司已透露計畫在灣區裁員超過4萬5300個職位。因此，科技公司對辦公室空間需求也降低。

不過，仲量聯行引用位置分析公司「Placer.ai」數據，指出返回南灣辦公室員工人數增加當中。2024年前5個月，大型科技公司62.9%員工已返回辦公室；2024年前6個月，重返辦公室的科技員工人數已升至66%。報告指出，矽谷重返辦公室情況正改善中。

租金 裁員 Google

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