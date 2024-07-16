羅偉：唯一高效解決金山住房問題

羅偉（中）稱，他是唯一高效解決舊金山住房問題的市長候選人。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長候選人丹尼爾羅偉(Daniel Lurie)15日 宣布，他將推動舊金山建造更多住房，以應對目前住房緊張危機，並稱自己是唯一高效解決舊金山住房問題的市長候選人。

羅偉因在Bryant Street街833號建造的145套經濟適用房而被華裔社區熟知。通常這樣大型的住房項目需要近七年時間完成。羅偉表示，在他的帶領下只花了三年時間，且建造成本由通常每單元70萬元降到每單元38萬元。

羅偉說：「建造住房成本過高的一個主要原因是，舊金山的住房建設時間比加州 其他任何地方都長。這是市政系統繁雜的官僚機構，且腐敗現象嚴重的結果。 解決這一辦法，重新分區以創造更高的住房密度很重要。但如果建造新住房僅是紙上談兵，對於解決舊金山的住房危機沒有任何的幫助。我知道需要做什麼才能讓住房工程按時、按預算 完成，並用高薪工會勞動力來完成。我是唯一可以做到這一點的舊金山市長候選人。」

舊金山是加州住房審批時間最長的城市，從申請到建築許可證批准需要 1100 多天。如果舊金山不能在2031年之前建造 8萬2000套新住房，將面臨失去更多地方住房建設權的風險，且將失去獲得加州重點住房基金補助的資格。

羅偉提出的住房計畫包括三項，其中要求城市各部門及時審批房屋項目，為了加快許可證審批流程，從而節省時間和金錢。羅偉在今年早些時候公佈了一項全面的市政廳問責計畫，其中包括許可證計時。計畫設定了最長審查時間，符合許可證精簡規定，應採取行動並設定關鍵績效指標 (KPI) 。

還計畫增加更多獨棟建築的住房單位。羅偉提出的計畫，在住房方面向州政府做出的承諾，並重新規畫足夠的住房新密度，以能夠在2031年之前創建足夠的新住房單元，以防止州政府接管。

羅偉的計畫允許在全市範圍內沿著主要商業街走廊、公共交通附近和街角地段建立更多六至八層中層建築。計畫還設立了一個負責住房生產的主任職位，將負責協調和監督各部門在與社區領導合作的同時，對授權前後的交付結果檢查。