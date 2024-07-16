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灣區男殺義國警上訴 無期徒刑變軟禁

編譯組╱綜合報導
因刺死一便衣警察而被定罪的來自灣區的納特-耶約特，被意大利上訴法院批准軟禁。（美聯社）
因刺死一便衣警察而被定罪的來自灣區的納特-耶約特，被意大利上訴法院批准軟禁。（美聯社）

美聯社（Associated Press）報導，2019年，兩名美國人因刺死一名義大利便衣警察而被定罪。如今上訴法院大幅減少了其中一人的原判無期徒刑，批准其改為被軟禁（house arrest）。

據國家媒體RAI和LaPresse新聞社援引法院判決報導，納特-耶約特（Gabriel Natale-Hjorth） 可以在義大利首都羅馬西部海濱小鎮Fregene 的祖父母家中服刑11年4個月。

納特-耶約特和艾德（Finnegan Lee Elder）均來自加州。他們2019年7月在羅馬的一場毒品交易失敗後，在警方的臥底行動中殺害了警官雷加（Mario Cerciello Rega），並被認定有罪。一審後，兩人都被判處終身監禁，這是義大利最嚴厲的刑罰。

義大利最高上訴法院去年下令重審此案，裁定在證明這兩名義大利語能力有限的美國人在去見被指控的毒販時，明白他們面對的是義大利警察這一點上，仍未排除所有合理懷疑。

本月早些時候，上訴法院對他們的原判進行了大幅減刑。持刀的艾德正在監獄服刑，刑期為15年2個月。

案發時，這對來自舊金山灣區的青少年同學相約到羅馬度假幾天。他們約好與一名小毒販見面，以追回在毒品交易中損失的錢財。然而，他們卻遭遇了兩名警察。

雷加被從酒店房間裡拿來的一把刀刺了11刀。

義大利 毒品 加州

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