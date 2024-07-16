灣區僑界耆老鄭積森 百歲壽宴熱鬧溫馨

百歲壽星鄭積森切蛋糕。(趙炳賢提供)

舊金山灣區 僑界耆老鄭積森九九晉一壽辰，華美傳統基金會主辦壽宴，並與灣區各僑界領袖、僑團丶親朋好友近200人於13日在密爾布瑞為鄭積森祝壽。

鄭積森百歲壽宴由灣區中國國民黨 中央評議委員洪讀、趙川三、鍾維君、張人睿、李學英、徐楚南、陳伯豪、于愛珍等八位敬贈的三頭祥獅獻壽開場，並且由駐美總支部常委代表敬贈中國國民黨主席朱立倫祝壽賀軸。

現場出席來賓包括了舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長，舊金山文教中心劉岱欣主任，灣區耆老林炳昌、歐陽陳桂子。華美傳統基金會會長林大銳致詞。

灣區僑界耆老鄭積森(前中)百歲壽宴， 各界來賓祝壽。(趙炳賢提供)

中華傳統文化協會余武良會長、美洲秉公總堂劉華楷總理、書記長李自儀、洪門致公總堂梁國緯會長、楊海平書記、麥家安委員、伊健代表、美洲合勝總堂趙炳賢元老、屋崙中華會館王千龍主席、任鳳儀副主席、中國國民黨中央委員王維、中國國民黨海外部鍾維君副主任、金山國父紀念館陳夏儀館長、中國國民黨中央評議委員鄭光志、葉雲河、陳松、龍岡親義總公所、張家公所元老、三民主義大同盟名譽理事長張人睿共同出席。

其他出席壽宴者包括中國國民黨總支部書記長趙炳賢，前加州 眾議長朱感生、中國國民黨駐美總支部常委楊昆山、中國國民黨聖荷西分部朱季光常委、聖馬刁分部馬正康常委，中華藝術學會名譽會長古銑賢、金山灣區三民主義大同盟理事長寇惠風、APAPA全國主席尹集憲、金山湾區國慶委員會主委葉雲河中評委及灣區僑社、北加州中華耆英聯合會會長裘蕾蕾、聖荷西台灣同鄉聯誼會會長馬倩君、華美傳統基金會會長林大銳、北加州華僑協會會長游美玉，金山華人運動大會主任委員陳朝全夫婦等代表各僑團致贈壽禮壽屏。

壽星鄭積森少年就讀於台灣省警察專科學校丶中央警官大學，家庭和樂四代同堂。他表示，自己的養生之道如同處世，養心養身、樂善助人、飲和食德、神清寡欲，日習書法怡情，勤練太極律動，禮祖宗敬神明，順天應人，常添百福。

王婉君、陳慧敏製作播放壽星僑社生活活動照片、並由灣區僑界名主持人王維和吳文一介紹鄭老伯生平及養生。整個祝壽宴會氣氛溫馨熱烈，為數十年來灣區少見到的百歲壽宴熱鬧感人，賓主盡歡的場景。