金山6月吸毒死亡人數 減少逾兩成

美沙酮可以緩解已戒除海洛因和芬太尼等毒品的成癮者，因阿片類藥物戒斷而出現的衰弱症狀。（加州衛生部）

舊金山 驗屍官辦公室公布，6月份舊金山因吸毒過量死亡的人數下降了27%，且2024年前六個月因吸毒過量死亡人數也少於去年同期。

舊金山市自2020年開始統計因毒品 過量死亡的人數，並在2023年創下最高紀錄的810人。

根據市府15日統計的數據，今年前六個月有374人於毒品過量，低於2023年同期的405人。根據預測，今年仍有可能有748人死於毒品，儘管少於去年的最高紀錄，但仍多於自2020年以來的其他年份，情勢依舊不容樂觀。

6月有48人吸毒過量而死，比上月減少18人，比去年同期減少9人。在所有案例中，近72%因吸食芬太尼而死亡。

舊金山市衛生局行為健康服務主任庫尼斯（Dr. Hillary Kunins）表示：「儘管如此，吸毒過量仍是我們城市乃至國家的一個重大危機。衛生局無法單獨解決這一危機，但我們已經採取了重要措施解決吸毒過量問題。」

2023年的7月和8月，是舊金山因毒品致死第三高 和最高的月份，分別有79例和88例死亡案例。這兩個月恰逢城市加大投入州和聯邦資源，協助市警打擊反毒活動，重點是收繳芬太尼。

其中夜間巡航計畫為成癮者獲取戒毒藥物處方提供了便利，通過街頭護理團隊在晚8點到午夜間的巡視，並通過遠程醫療將成癮者與醫生聯繫在一起，協助人們聯繫庇護所和酒店房間，獲取藥物。

庫尼斯表示，從今年3月到6月，遠程醫療試點項目共實施750次的遠程醫療訪問。醫生為病人開具丁丙諾啡處方，引導成癮者到藥店領取，並將其他人轉診至城市一家認證的美沙酮診所。

自項目啟動以來，已經有100人完成了為期7天的治療，超過70%的人接受了藥物治療。