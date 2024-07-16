灣區捷運聖荷西延長線 政商領袖力爭聯邦經費
代表數百家商界領袖的聯盟矽谷領袖集團(Silicon Valley Leadership Group)致信聯邦運輸部長布提吉格(Pete Buttigieg)，敦促聯邦政府快速撥款超過60億元，協助延長捷運BART至聖荷西市中心與聖他克拉拉市，此為聖縣最大公共基礎交通設施項目計畫。
矽谷領袖集團執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)表示，這個項目對矽谷基礎設施與經濟增長十分重要，並獲得地方與州政府大量資金承諾支持。集團代表矽谷本地企業，也包括Kaiser、Airbnb及聖荷西鯊魚隊(San Jose Sharks)等成員。
集團指出，持續建造矽谷BART路線二期計畫(Phase II of the Silicon Valley BART line)相當重要，因為根據大都會交通委員會擬定30年戰略項目「灣區2050計畫」(Plan Bay Area 2050)，交通基礎建設攸關灣區未來35%就業與人口增長。
BART延伸路線的第一階段，是由阿拉米達縣延伸至聖他克拉拉縣，並已於2020年開通密爾比達(Milpitas)與北聖荷西車站。上個月，工作人員在擴建供長的下一階段破土動工，已準備好鏟土，但在聯邦資金到位之前，施工無法啟動。
聖縣議員查維茲(Cindy Chavez)表示，當局向選民徵稅，非常期望BART延伸矽谷，需要拜登政府與聯邦運輸管理局協助，納入聯邦資金推動計畫。
過去20年裡，聖縣納稅人已透過當地提案徵稅超過46億元，州政府又提供19億元。聖他克拉拉谷交通管理局(VTA)正在設計並建造南灣延伸路線，BART將營運並維護捷運路線。
聯邦運輸管理局預計將於未來數周、針對其提供經費做出裁定，但是，一份內部報告概述與項目相關的一連串擔憂與風險。VTA聲明表示，當局正與聯邦進行討論，積極爭取資金。
這條全長六哩，共有四個車站的BART延伸線，將由聖荷西北部的貝律耶沙交通中心穿過市中心、延伸至聖他克拉拉，造價在過去十年自44億元飆漲至127億5000萬元。原定於2026年開始營運，但開通日期已推遲至2037年。查維茲表示，項目預估將創造7萬5000個就業機會。
聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)認為，BART延伸項目將造福後代。他說，自己曾是一個沒有車的租屋者。當他上學與就業時，公共交通改變他的生活。若當年沒有17號公路特快巴士，他永遠無法利用獎學金接受優質教育。若沒有加州火車，則無法自聖荷西通勤到半島、創辦公司。交通改變他的人生。
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