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灣區捷運聖荷西延長線 政商領袖力爭聯邦經費

編譯組／綜合報導
矽谷政界與商界領袖共同致力為灣區捷運聖荷西延長線爭取聯邦經費。市長馬漢(中)表示，BART延伸項目將造福後代。(圖取自BART Silicon Valley臉書)
矽谷政界與商界領袖共同致力為灣區捷運聖荷西延長線爭取聯邦經費。市長馬漢(中)表示，BART延伸項目將造福後代。(圖取自BART Silicon Valley臉書)

代表數百家商界領袖的聯盟矽谷領袖集團(Silicon Valley Leadership Group)致信聯邦運輸部長布提吉格(Pete Buttigieg)，敦促聯邦政府快速撥款超過60億元，協助延長捷運BART至聖荷西市中心與聖他克拉拉市，此為聖縣最大公共基礎交通設施項目計畫。

矽谷領袖集團執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)表示，這個項目對矽谷基礎設施與經濟增長十分重要，並獲得地方與州政府大量資金承諾支持。集團代表矽谷本地企業，也包括Kaiser、Airbnb及聖荷西鯊魚隊(San Jose Sharks)等成員。

集團指出，持續建造矽谷BART路線二期計畫(Phase II of the Silicon Valley BART line)相當重要，因為根據大都會交通委員會擬定30年戰略項目「灣區2050計畫」(Plan Bay Area 2050)，交通基礎建設攸關灣區未來35%就業與人口增長。

BART延伸路線的第一階段，是由阿拉米達縣延伸至聖他克拉拉縣，並已於2020年開通密爾比達(Milpitas)與北聖荷西車站。上個月，工作人員在擴建供長的下一階段破土動工，已準備好鏟土，但在聯邦資金到位之前，施工無法啟動。

聖縣議員查維茲(Cindy Chavez)表示，當局向選民徵稅，非常期望BART延伸矽谷，需要拜登政府與聯邦運輸管理局協助，納入聯邦資金推動計畫。

過去20年裡，聖縣納稅人已透過當地提案徵稅超過46億元，州政府又提供19億元。聖他克拉拉谷交通管理局(VTA)正在設計並建造南灣延伸路線，BART將營運並維護捷運路線。

聯邦運輸管理局預計將於未來數周、針對其提供經費做出裁定，但是，一份內部報告概述與項目相關的一連串擔憂與風險。VTA聲明表示，當局正與聯邦進行討論，積極爭取資金。

這條全長六哩，共有四個車站的BART延伸線，將由聖荷西北部的貝律耶沙交通中心穿過市中心、延伸至聖他克拉拉，造價在過去十年自44億元飆漲至127億5000萬元。原定於2026年開始營運，但開通日期已推遲至2037年。查維茲表示，項目預估將創造7萬5000個就業機會。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)認為，BART延伸項目將造福後代。他說，自己曾是一個沒有車的租屋者。當他上學與就業時，公共交通改變他的生活。若當年沒有17號公路特快巴士，他永遠無法利用獎學金接受優質教育。若沒有加州火車，則無法自聖荷西通勤到半島、創辦公司。交通改變他的人生。

矽谷 聖荷西 就業

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