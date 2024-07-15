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巴市議員海姆斯 承認曾與史大學生師生戀

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
海姆斯創作了包括「紐約時報」最暢銷書「怎樣養育一位成人」在內的一系列書籍，現在還擔任巴洛阿圖市議員。（取自海姆斯個人網站）
海姆斯創作了包括「紐約時報」最暢銷書「怎樣養育一位成人」在內的一系列書籍，現在還擔任巴洛阿圖市議員。（取自海姆斯個人網站）

巴洛阿圖市議員、「紐約時報」最暢銷作家海姆斯（Julie Lythcott-Haims)日前承認，十多年前任職史丹福大學期間曾經與一位學生保持有不當關係。

這一醜聞浮出水面是，因為上周三名叫哈斯（Olivia Hass) 的學生在Autostraddle網站上以「我和自己大學的主任有過一腿」為題發表長文。哈斯在文中並未提及海姆斯的姓名，只稱其為「學校的名人。」

海姆斯12日在其個人網站寫道：「最近，哈斯發表文章描述了她和大學主任之間的關係。我就是那個主任。」

哈斯的文章詳細描述了她與主任長達一年的關係以及此事對她持續不斷的影響。「多年來，我一直在對與錯之間掙扎，」她說，「你怎樣才能與一個存在於愛與虐待之間灰色地帶的故事和解呢？她為很多人造福，卻和我做了不適當的事情。我很渴望得到她的愛。我那時很年輕。」

海姆斯，說哈斯對於那段關係的記憶和感覺是真實的。海姆斯在自己的貼文中寫道：「我們互相寫信還在一起錄製音樂，甚至到了互訴衷曲的地步。那時就應該到此為止了，我不該再更進一步。」

海姆斯還說自己「沒有權力」影響到哈斯的成績和學術狀況，但是「13年前和學生戀愛是不當的，現在也是不適當的。」

哈斯在文中回憶自己結束了戀情，搬回家，告知父母此事。哈斯的母親向大學提交了一份匿名的報告。一個月之後，海姆斯宣布辭職和攻讀藝術碩士的計畫。

自2012年辭職以來，海姆斯創作了包括「紐約時報」最暢銷書「怎樣養育一位成人」在內的一系列書籍，現在還擔任巴洛阿圖市議員。此前還曾參選國會第16選區議員，不過在初選中落選。

海姆斯表示，自己數年前就已經在私下向哈斯道歉「現在我希望為我的行為及其造成的影響對她公開道歉。」她還補充：「我也要向有權利希望我做到更好的前同事和學生，還有對此事公之於眾難以接受的家人道歉。」

紐約時報 史丹福大學

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