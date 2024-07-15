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陶土玻璃節 藝術家林新春、葉林楠、黃玉清風格獨具

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
林新春的陶藝作品取材商周青銅器和宋瓷，又融入現代陶藝概念。（記者徐蓓蓓／攝影）
林新春的陶藝作品取材商周青銅器和宋瓷，又融入現代陶藝概念。（記者徐蓓蓓／攝影）

超過100位經過遴選的藝術家受邀於13日和14日在巴洛阿圖藝術中心舉行的ACGA陶土玻璃節展出他們的作品。觀眾可以現場欣賞藝術作品、見到藝術家本人、聆聽他們的故事並直接向藝術家本人購買作品。華裔藝術家在陶土藝術門類獨樹一幟，受到歡迎。

來自北加聖他克魯茲的藝術家阿洛西（Cristy Aloysi)玻璃藝術作品色彩絢...
來自北加聖他克魯茲的藝術家阿洛西（Cristy Aloysi)玻璃藝術作品色彩絢麗。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州陶土和玻璃藝術家協會（ACGA)主席艾默里（Mari Emori)表示：「本次活動不僅展現了協會成員藝術家難以置信的才能，更推動了對陶土和玻璃這類藝術形式更深的欣賞。我們有幾十年來一直堅持參展的元老，也會讓新成員賓至如歸。」

台美人林新春就是這樣一位加州陶藝屆的元老。他畢業於台灣師大工教系，1988年到愛荷華大學攻讀陶藝研究所，藝術碩士畢業後定居於加州灣區，從92年開始就每年參加ACGA陶土玻璃藝術節。他在來美留學之前曾在台灣獲得過多項陶藝比賽大獎，作品亦為國立台灣美術館收藏。在美國也榮獲許多比賽獎項，常被刊登於陶藝專業雜誌及書籍內，廣為愛陶人士喜愛及收藏。

林新春的陶藝作品，生活陶釉色典雅，作工簡潔實用大方：創作陶造型雄渾多變，釉與形的材質感配合恰到好處。中國古代器物的造型，如商周的青銅器和宋代陶瓷優雅的造型是他創作的取材，而來美後又融入現代陶藝創作的概念，不落俗套。

近年來，林新春更是不藏私地把40年陶藝技法及知識錄製了超過550多個視頻，上傳到社媒平台，供全世界陶藝愛好者觀摩學習。自2010年4月上傳第一支教學影片以來，目前已累計有超過10萬人訂閱，觀賞超過1500萬次，獲得世界各地眾多人士感謝及讚賞，對美無國界、文化無疆域做了最佳詮釋。

葉林楠專注陶藝前原是建築師，作品充滿空間感，採用大地色系，注重質地和紋理。（記者...
葉林楠專注陶藝前原是建築師，作品充滿空間感，採用大地色系，注重質地和紋理。（記者徐蓓蓓╱攝影）

葉林楠和黃玉清（Sarah Lin)都是疫情期間才轉行成為全職陶藝家的。葉林楠原本是上海建築師，後被公司派駐美國。在疫情期間，她對陶藝有了更多新的思考，開始轉而全身心專注藝術創作。她的藝術作品充滿空間感，採用大地色系，注重質地和紋理，實用性非常強。

黃玉清用陶土藝術來表達疫情給內心帶來的傷痛。（記者徐蓓蓓╱攝影）
黃玉清用陶土藝術來表達疫情給內心帶來的傷痛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

黃玉清祖籍廣東，是生長於美國的越華裔。她原本的專業是圖形設計和行銷，曾創辦公益企業幫助印度的婦女，但因為疫情不得不中止。她轉而用陶土藝術來表達疫情給內心帶來的難以癒合的傷痛。她以名字中的「玉」來命名自己的工作室，希望可以以媲美碧玉的青瓷來傳承先祖的文化。

疫情 加州 華裔

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