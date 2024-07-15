東華醫院優質中風治療 獲美國心臟協會認可

東華醫院致力為社區提供優質的中風治療，獲全國認可。（東華醫院供圖）

東華醫院榮獲美國心臟協會頒發的「遵循指南─中風 治療」（Get With The GuidelinesR – Stroke Gold）金獎，以表彰其根據國家認可、基於研究的指南，為中風病人提供最合適的治療，從而挽救更多生命並減少殘疾風險。

中風是美國人的第五大死因，也是導致成年人嚴重殘疾的主要原因。中風由大腦血管破裂或堵塞引起，當血液無法將氧氣和營養運送到腦部時，腦細胞便會死亡。早期檢測 並及時接受治療能夠加快病人康復速度，並減少殘疾及死亡風險。

美國心臟協會及美國中風協會的「遵循指南」，將其專業知識應用於全國各地的醫院，確保病人獲得符合最新研究及實證醫學的醫療服務。

東華醫院行政總裁張建清博士表示：「東華醫院致力遵循最新的指引來改善病人的醫療照護。研究表明，『遵循指南』有助於病人更快、更好地康復。我們的最終目標是為舊金山 市的居民帶來更健康、更長久的生活。」

每年參與該計畫醫院需要提交中風病人的治療成果以獲得評級。這些醫院不僅要遵循指引，還要教育及幫助病人了解如何在家中管理自己的健康，從而促進復原。

美國心臟協會中風護理系統諮詢小組義務主席、賓州大學醫院神經病學教授梅斯（ Steven Messe ）醫生表示：「我們高度認可東華醫院對中風病人的服務承諾。參與『遵循指引』有助於提高病人的治療效果，降低再入院率及死亡率，不僅對醫療保健系統有益，也惠及病人的家庭及社區。」