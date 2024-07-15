日落區國慶日聚會 為市長候選人麥法恩背書

第三屆日落區國慶日聚會，官民同聚。（受訪者供圖）

舊金山 日落區日前舉辦「第三屆美國國慶日聚會」。多個華裔社區活躍組織參與，包括住房政策改良會、美中友好聯盟、亞裔 選民協會、華人家長諮詢委員會等。第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）到場向大眾說明關閉大公路情況，以及市長候選人麥法恩(Mark Farrell)到場獲多機構背書。

第三屆日落區國慶日聚會，官民同聚。（受訪者供圖）

「住房政策改良會」聯合創始人黃寶楨（Tina C. Wong ）、譚文華、吳凱熙，以及「亞裔選民協會」代表商莎娜、甄健僑，為舊金山市長候選人麥法恩背書，以及為教育委員林灼世（Laurance Lem Lee）背書，並呼籲選民11月日大選中踴躍投票 ，改變華裔社區現狀。

麥法恩表示，他競選市長，是因為要讓舊金山成為適合他和妻子撫養三個孩子的「最佳城市」。他的首要任務是要確保安全、整潔的街道，要清理無家可歸者，為社區和長者建立一個安全城市，並增加對警員的投入，停止仇恨犯罪。

麥法恩說，將確保小企業作為市政廳的優先事項，並確保市年收入不到500萬的小企業免稅，讓城市有足夠的停車位，恢復舊金山市的觀光旅遊。

第三屆日落區國慶日聚會，官民同聚。（受訪者供圖）

對於備受關注與爭議的關閉日落區海灣大道（Great Hwy，也稱大公路），殷嘉立回應民眾提出的質疑時表示，由於大公路的部分道路正在被海洋侵蝕，且斜坡以南的道路已關閉，社區居民已經不能再通過此路段直接到達德利市，而是需要繞行。這段路的使用率已大大降低，不如在面對現實的同時，打造一個標誌性的海濱公園，以吸引灣區民眾和全國遊客到訪日落區，並幫助增添小型企業和當地商業活力，讓每個人都可以從中受益。

最終這一決定會在今年11月投票。殷嘉立呼籲選民投票，做出自己的選擇。