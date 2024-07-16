華人獨立電影「暗翎之舞」 南灣舉辦發布會

出席來賓著以優美服飾出席，在晚會上共舞，呼應電影融入舞蹈藝術。（記者孫愛薇／攝影）

今年3月在好萊塢 獨立電影節（Hollywood Reel Independent Film Festival，簡稱HRIFF）拿下四項大獎的電影「暗翎之舞」（Dark Feathers），13日在巴洛阿圖舉辦電影發布會，邀集電影製作人、寫作、演員等。來賓皆以優美舞蹈服飾入場，以舞會友，為即將八月上映的電影造勢。

影片「暗翎之舞」，由華裔電影人黃潔萍（Crystal J. Huang）和袁曉瀾（Lan Kay）共同製片，榮獲好萊塢獨立電影節最佳影片、最佳女主角、最佳配角、最佳預告片獎項外，受到多位影評人推薦，是好萊塢獨立電影中少數以華裔女性主導的電影。

「暗翎之舞」耗時三年完成，電影的拍攝與籌備，歷經疫情 最艱困的時期，黃潔萍表示，因為疫情造成的不確定性，到開拍前兩周所有拍攝人馬才到位。甚至在開拍前，原本設定的男主角因得到新冠必須換角。

電影製作人黃潔萍現身北加電影發布會，在會上逐一感謝支持這部電影的重要嘉賓。（記者孫愛薇／攝影）

黃潔萍拍攝期間面臨許多不為人知的難關，一路披荊斬棘，電影終於拍定8月初上映。

黃潔萍表示，「暗翎之舞」是以舞蹈加上懸疑的娛樂片，講述日本家族武士與攝影師的故事。她指出，獨立電影想要在大電影上映是非常困難的。目前8月2日開始「暗翎之舞」將在金寶市（Campbell）、拉斯維加斯（Las Vagas）、洛杉磯（Los Angeles）等地上映。第一波上映的反應如果良好，後續就會有第一線的電影院 加入上映，希望民眾能夠進電影院支持華人所製作的獨立電影。

黃潔萍獲得薩拉度加市長趙燕與都布林副市長Sherry Hu頒發褒揚狀。（記者孫愛薇／攝影）

發布會主辦人暨硅谷女性聯盟會長葛萍表示，自己與黃潔萍是相識以久的好友。這次總計有200位來自舊金山灣區各地的貴賓蒞臨。

已觀看過電影的葛萍表示，這部電影有許多優美的舞蹈演出，講述女性的堅強意志與力量，又有愛情與懸疑在其中，相信在大屏幕上看將有更好的體驗。