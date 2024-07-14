街頭汽車雜耍太危險 聖荷西成立小組因應

聖荷西警察局成立「灣區街頭汽車雜耍工作小組」，與灣區各地警察局、地檢處共享訊息，協調合作，嘗試解決街頭汽車雜耍問題。（網路影片截圖）

街頭汽車雜耍問題在整個灣區 日益嚴重。為了嘗試以區域性方式解決這個問題，聖荷西 警察局成立了「灣區街頭汽車雜耍工作小組」（Bay Area Working Group on Sideshows）。

聖荷西警方在一份關於工作小組的聲明中表示：「聖荷西警察局正在正面應對街頭汽車雜耍，因為它們持續威脅公共安全。我們處理的不再是簡單的原地飄移。我們正在處理暴力、暴民心態的事件，這些事件表現出純粹的無法無天。」

與許多其他犯罪一樣，街頭汽車雜耍問題不分城市或縣邊界。因此，灣區各地警察和檢察官正在聯手尋找問題的解決方案。

本月早些時候，警方宣布逮捕七名在聖荷西參與街頭汽車雜耍的嫌疑人，但其中有六人不是聖荷西居民。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「這讓你感覺到這種現象正在蔓延，我們看到人們來自灣區不同地方，有時甚至是加州 其他地方。」馬漢說。

據Fox本地新聞報導，聖荷西警方本周召開了「灣區街頭汽車雜耍工作小組」第一次會議。 大約20個機構，包括舊金山和屋崙警察局、阿拉米達縣和聖他克拉拉縣警察局、以及加州公路巡警都參加了會議。

參加會議的大多數部門已經擁有大量的第一手經驗，例如4月份一場街頭汽車雜耍，直接將海灣大橋西行道路封閉。

「因此，我們正在共享訊息，討論營運協調，分享最佳實踐。確保我們一起變得更聰明，擁有牢固的工作關係、高度協調。」馬漢說。

該工作小組第一次會議後，沒有發布正式的政策或計畫。執法部門和地檢處希望透過繼續合作和定期會面，制定共同策略，幫助減少街頭汽車雜耍活動。

聖荷西警方的聲明稱：「透過這個灣區網絡，我們正在利用我們的集體資源和知識來最好地解決這一區域問題。無論是透過戰略計畫、政策還是其他形式的合作，我們希望該工作小組能夠找到切實可行的解決方案來解決這些暴力的汽車雜耍活動，並追究所有相關人員的責任」。