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佛利蒙168華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨 停車場爆滿

記者孫愛薇／佛利蒙市報導
168超市為提供華人市場的生鮮超市，日前公告即將結束營業。（記者孫愛薇／攝影）
168超市為提供華人市場的生鮮超市，日前公告即將結束營業。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙（Fremont）南邊的168華人超市，宣布7月19日結束營業，店內商品全面七折優惠，甚至推出買一送一方案，吸引華人消費者洶湧而至，停車場甚至爆滿到一位難求，不少消費者一箱一箱地搬運，大採購出清商品。

記者實際造訪即將結束營業的168超市，超市位於佛利蒙南側，屬於華人為主的聚集地，購物廣場以168超市為中心，圍繞不少華人餐飲店、中藥材行等，隔壁購物廣場就有大華超市（99 Ranch Market），來往消費者人潮多。

168超市突然傳出結束營業消息，有華人消費者說，感到相當可惜，未來少了一處價格實惠的採購地點。目前店內以七折方式出清商品外，不少商品也有買一送一的特價，酒類與器物類商品已完全清空。

傍晚4、5時的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）
傍晚4、5時的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

由於搶購特價品的消費者眾多，尖峰時間停車場車位難尋，約莫得等10到15分鐘才能找到車位，在超市內的購物籃與購物推車同樣難以等候，就有網友建議前往的民眾自行攜帶購物袋採買，記者遇到身旁圍繞兩、三個裝著商品購物籃的消費者，蹲在超市的一角稍作休息。

前往168超市採買的華人消費者Tina表示，經朋友告知這家超市即將結束營業，剛好家裡有需要日常補貨就偕同朋友一起採買，到現場發現許多人的採買量很驚人，在傍晚4時至5時結帳人潮更是大排長龍。

雖店家尚未宣布，但有消費者預估下周將有更大的折扣推出，加速店內商品的清空速度。根據店家公告的結束營業通知，7月19日將是最後一天營業時間，感謝消費者多年來的支持，期望未來還有機會繼續為消費者服務。

酒類與器物類商品幾乎清空，有搶購的消費者蹲在一旁稍作休息。（記者孫愛薇／攝影）
酒類與器物類商品幾乎清空，有搶購的消費者蹲在一旁稍作休息。（記者孫愛薇／攝影）

華人超市

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