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北桑尼維爾開發案 居民憂生活環境變差

編譯林思牧／綜合報導
位於杜溫街(Duane Avenue)和羅倫斯快速道路(Lawrence Expressway)交口附近的亞洲特色素食餐廳。(谷歌地圖)
位於杜溫街(Duane Avenue)和羅倫斯快速道路(Lawrence Expressway)交口附近的亞洲特色素食餐廳。(谷歌地圖)

2017年以來桑尼維爾市一直在計畫於北區開發許多個「村落中心」(Village Centers)，讓居民可以用步行的方式到商業或零售點取得生活所需，給這個一向是低收入人士聚居的區域，提供完整的生活環境。但最近開發商所呈報的計畫，基本上都是以住宅為主，現有的九家雜貨店可能有三家會因此關門。

開發商的計畫被媒體報導後，北桑尼維爾有些居民深感憂心。魯比諾(Gail Rubino)表示，她擔心將來家附近不會再有買食物的地點。市政府計畫的村落中心地點，主要是在杜溫街(Duane Avenue)和羅倫斯快速道路(Lawrence Expressway)兩旁的一些「沒有妥當利用的購物中心」(underutilized shopping centers)。

市府計畫的混合使用(mixed-use)村落中心規定，必須有10-25%的土地面積用在商業(commercial)或零售(retail)的用途，每畝地建出至少18間住宅，最多只能改到3-4層樓高。

但目前在杜溫街的建設案，有62間鄉鎮屋(townhouses)。羅倫斯快速道路的則有95間鄉鎮屋和16間附加住宅(accessory dwelling units)，只有小部分是商業與社區共用空間，這跟市政府2017年提出的構想有相當大的出入，有些北桑尼維爾的居民認為這些建設案如果進行，將會讓生活環境變差。這些建設案都是根據SB330法案提出的，但不符合市政府的村落中心規定。

由於加州的住屋奇缺，州政府在2019年制定SB330法案，放寬對建設案的限制，同時不准許縣市政府設法阻攔住宅建設案，特別是可負擔住宅的建設案。桑尼維爾的北區一直是低收入區，目前只有九間雜貨店(grocery stores)，但比較富裕的中區與南區則有20家。

如果建設案通過，北區的雜貨店有三家會關門。魯比諾指出，杜溫廣場和湖木廣場(Lakewood plaza)有許多亞洲族裔的店鋪，包括印度人、菲律賓人、華人的市場和餐廳，本地的居民很喜歡這些特色商家，不應該把它們移除。

低收入 加州 華人

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