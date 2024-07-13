不熱嗎？舊金山大都會區空調使用率 全美最低
據信使報（Mercury News）報導，灣區上周酷熱難耐，許多居民在沒有空調的家中汗流浹背。在全國範圍內，92%的家庭擁有某種形式的空調。但由於灣區通常是溫和的地中海氣候，加上夏季多霧，灣區部分地區的空調使用率還不到其一半。
根據2021年的人口普查數據，包括屋崙（Oakland）和海沃（Hayward）在內的舊金山大都會區是全國主要大都會區中空調使用率最低的地區。不過，儘管空調使用率最低，自2015年以來，還是有18萬2000戶家庭增添了空調。在此期間，舊金山都會區安裝空調的住房比例從36%增長到 45%。
隨著氣候變化、氣溫升高和標準變化，空調在舊金山和西雅圖等地變得越來越普及。過去，西雅圖的空調使用率最低，現在舊金山為最低。
在全國範圍內，72% 的住房安裝了中央空調，另有20%的住房安裝了室內空調。全國僅有8%的住房沒有任何形式的主要空調設備。
在聖荷西（San Jose）都會區，23%的住房沒有安裝空調。聖荷西的空調使用率略低於加州的總體水平。加州的空調使用率低於全國水平，有22%的住房單元沒有空調。
在聖荷西，擁有中央空調的家庭比例在十年間從2011年的45.9%增長到57.8%，反映了氣溫和需求的不斷上升。
美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的「美國住房調查」（American Housing Survey）收集的數據顯示了有多少家庭使用不同類型的供暖和製冷系統，這些數據還按收入水平以及家庭是租房還是自住進行了細分。它描繪了誰家有空調，誰家沒有空調的地區和經濟差異。
聖荷西大都會區的租房者安裝空調的可能性遠遠低於業主；總體而言，67%的自住房擁有中央空調，而52%的出租房擁有中央空調。
收入也很重要。一般來說，收入較高的家庭更有可能安裝空調，但即使是收入最高的家庭，租房者和業主之間的差距也依然存在。
對年收入低於5萬元的家庭來說，與擁有自己住房的人相比，該群體中的租房者安裝某種空調的可能性略高，但安裝中央空調的可能性較低。
聖他克拉拉凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的急診醫生萊維斯（ Joel Levis）說，如果不得不長時間待在戶外，那麼採取基本的預防措施是非常重要的：儘可能避免陽光直射，經常在樹蔭下休息，穿寬鬆的淺色衣服，並保持水分充足。
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