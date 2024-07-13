不熱嗎？舊金山大都會區空調使用率 全美最低

灣區上周酷熱難耐，空調使用率只有45%，還不到全國比率的一半。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，灣區上周酷熱難耐，許多居民在沒有空調的家中汗流浹背。在全國範圍內，92%的家庭擁有某種形式的空調。但由於灣區通常是溫和的地中海氣候，加上夏季多霧，灣區部分地區的空調使用率還不到其一半。

根據2021年的人口普查數據，包括屋崙（Oakland）和海沃（Hayward）在內的舊金山大都會 區是全國主要大都會區中空調使用率最低的地區。不過，儘管空調使用率最低，自2015年以來，還是有18萬2000戶家庭增添了空調。在此期間，舊金山都會區安裝空調的住房比例從36%增長到 45%。

隨著氣候變化、氣溫升高和標準變化，空調在舊金山和西雅圖等地變得越來越普及。過去，西雅圖的空調使用率最低，現在舊金山為最低。

在全國範圍內，72% 的住房安裝了中央空調，另有20%的住房安裝了室內空調。全國僅有8%的住房沒有任何形式的主要空調設備。

在聖荷西 （San Jose）都會區，23%的住房沒有安裝空調。聖荷西的空調使用率略低於加州的總體水平。加州的空調使用率低於全國水平，有22%的住房單元沒有空調。

在聖荷西，擁有中央空調的家庭比例在十年間從2011年的45.9%增長到57.8%，反映了氣溫和需求的不斷上升。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的「美國住房調查」（American Housing Survey）收集的數據顯示了有多少家庭使用不同類型的供暖和製冷系統，這些數據還按收入水平以及家庭是租房還是自住進行了細分。它描繪了誰家有空調，誰家沒有空調的地區和經濟差異。

聖荷西大都會區的租房者安裝空調的可能性遠遠低於業主；總體而言，67%的自住房擁有中央空調，而52%的出租房擁有中央空調。

收入也很重要。一般來說，收入較高的家庭更有可能安裝空調，但即使是收入最高的家庭，租房者和業主之間的差距也依然存在。

對年收入低於5萬元的家庭來說，與擁有自己住房的人相比，該群體中的租房者安裝某種空調的可能性略高，但安裝中央空調的可能性較低。

聖他克拉拉凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的急診醫生萊維斯（ Joel Levis）說，如果不得不長時間待在戶外，那麼採取基本的預防措施是非常重要的：儘可能避免陽光直射，經常在樹蔭下休息，穿寬鬆的淺色衣服，並保持水分充足。