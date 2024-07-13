你吃過了嗎？灣區5家異國風餐廳 入選米其林指南

Azalina's以馬來西亞美食而聞名。（取自Azalina's臉書）

本周，米其林指南中新增了13家位於加州 的餐廳，包括5家入圍的灣區餐廳：舊金山 的Azalina′s、Hed 11和Tiya，屋崙的Burdell，和希爾茲堡的Molti Amici。此外，舊金山的7 Adams於3月被添加到加州指南中。

米其林指南通常會在全年的時間裡增添新的餐廳，被列入該指南可能會在頒獎季獲「必比登推介」（Bib Gourmands）或米其林星級。今年的加州米其林指南頒獎典禮將於8月5日（周一）在半月灣舉行。

Azalina's 馬來西亞美食

主廚Azalina Eusope是這份名單上的舊金山行業名人之一，她在Tenderloin的餐廳Azalina's以馬來西亞美食而聞名。 Eusope進入了詹姆斯比爾德基金會（James Beard Foundation）2024年加州最佳廚師半決賽的名單，並於2023年榮獲Eater舊金山年度廚師獎。

Hed 11特色菜品包括海鮮和泰國南部美食。（取自Hed 11網站）

Hed 11 泰國 南部美食

Hed 11是一家今年4月才開業的高級餐廳，其特色菜品包括海鮮和泰國南部美食。這家餐廳由主廚Piriya “Saint” Boonprasan和Naruephon “Billie” Wannajaro領導。他們是這座城市相對較新的二人組。 Wannajaro於2023年在Hardie Place開設了Hed Very Thai餐廳，並在泰國經營另外三家餐廳，而 Boonprasan此前曾就職於前米其林星級泰國餐廳 Saawaan和現已關閉的Bo.lan。

Tiya主打採用加州食材烹飪的印度美食。（取自Tiya IG）

Tiya 印度美食

Tiya是名單上最新的舊金山餐廳。該餐廳於5月初開業，主打採用加州食材烹飪的印度美食。兄弟主廚Sujan和Pujan Sarkar為餐廳帶來豐富的經驗和信譽：Pujan Sarkar憑藉在舊金山的Rooh等餐廳擔任主廚而名聲大噪，而Sujan Sarkar最近因其米其林星級餐廳Indienne獲得了詹姆斯比爾德獎提名。

Burdell以現代靈魂美食及舒適、懷舊的餐廳環境而廣受歡迎。（取自Burdell IG）

Burdell 現代靈魂美食

屋崙的Burdell因其主廚Geoff Davis獨樹一幟的現代靈魂美食及舒適、懷舊的餐廳環境而廣受歡迎。Davis入圍了今年詹姆斯比爾德獎最佳廚師獎加州組決賽，他的餐廳在2023年首次亮相後不久還獲得了食客獎（Eater Award）。

Molti Amici是一家休閒意大利餐廳。（取自Molti Amici IG）

Molti Amici 休閒義大利餐廳

希爾茲堡的Molti Amici是米其林三星餐廳SingleThred的三位「校友」的合資企業。關於這家餐廳，米其林指南指出，雖然該地區有很多休閒義大利餐廳，但「很少有餐廳能像這裡一樣如此成功。」

加州指南的其他新增內容包括：La Jolla的Ambrogio by Acquerello，洛杉磯的Barra Santos、Danbi、Grá、Leopardo、Mae Malai Thai House of Noodles和Stella，和聖塔芭芭拉的Silvers Omakase。