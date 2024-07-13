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聖他克拉拉市盼4億元債券提案通過

記者葛歆睿／聖他克拉拉市報導
聖他克拉拉市議會本周以6比1的票數批准了4億元的債券措施提案，選民將在11月決定是否通過。（市議會直播截屏）
聖他克拉拉市議會本周以6比1的票數批准了4億元的債券措施提案，選民將在11月決定是否通過。（市議會直播截屏）

聖他克拉拉市選民將在11月決定是否通過總價值4億元的債券，修復該市的各種基礎設施。

聖他克拉拉市議會本周以6比1的票數批准了這項債券措施提案，市議員帕克（Kevin Park）投了反對票。市府員工最初提議發行5.98億元的債券，但市議會只同意了較低的金額。官員們希望選民批准該債券，以幫助解決該市6.24億元的基礎設施赤字。

市經理格羅根（Jovan Grogan）在會議上表示，今年制定半年度運營預算時，就需要超過2.75億元的基礎設施投資，而可支出的只有2400萬元。對於一個擁有數十億元基礎設施的城市來說，普通基金儲備這樣低，是不可持續的，也是不合適的。

格羅根與來自多個部門的民意調查顧問和市政府工作人員一起，展示了一項針對400名可能成為聖他克拉拉市選民的社區調查結果，顯示80%的人同意該市需要在公共基礎設施方面進行更多投資。但當被問及擬議的債券時，只有61%的人表示支持，低於通過所需的絕對多數。

聖他克拉拉市擬議的支出計畫將資金分為五類，並進一步明確了特定項目或計畫的潛在成本。最昂貴的項目包括超過6300萬元用於解決2018年公園狀況報告中確定的公園基礎設施老化問題，以及6100萬元用於雨水排放系統改進。提案限制了資金的使用方式和地點，例如禁止在李維斯體育場內或半英里範圍內使用。還將設立一個由9人組成的社區監督委員會。

市長吉爾莫（Lisa Gillmor）對該市的基礎設施需求提出質疑，並暗示可能低於6.24億元。她說，希望獲得更多有關基礎設施項目的詳細信息，而不是所提供的信息，並保證其完成。吉爾莫和議員渡邊（Kathy Watanabe）撰寫了一篇評論文章，支持一系列潛在項目，他們稱這些項目總計約4億元。她認為，確定項目並提供擔保將增加債券通過的可能性，並提高居民對市政廳的信任。

為了表明市議會對債券的統一支持，格羅根要求市議員盡量一致批准該債券。多位議員詢問是否會就超過4億元的金額做出妥協，其中包括議員貝克爾（Anthony Becker），他表示，感覺好像市議會被「扣為人質」。唯一持反對意見的帕克表示，他對同事缺乏談判的態度感到擔憂。

市議員凱倫哈迪（Karen Hardy）表示，她更傾向於最初的5.98億元債券，這樣可以解決更多未決需求。但她補充說，該市必須面對基礎設施赤字。為此，她願意透過談判達成妥協，並表示她對討論的進展感到沮喪。

債券 投資 預算

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