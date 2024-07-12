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州立公園清垃圾 發現數千磅非法大麻廢棄物

記者葛歆睿／南灣報導
州立公園內的非法大麻種植地點地點偏遠且崎嶇，因此廢棄物很難清除，需要使用直升機來運送廢物。（取自州立公園X平台）
州立公園內的非法大麻種植地點地點偏遠且崎嶇，因此廢棄物很難清除，需要使用直升機來運送廢物。（取自州立公園X平台）

加州有280個州立公園，供民眾休閒度假。而不法分子卻利用公園土地，在人跡罕至的地方進行非法大麻種植，以當地生態為代價謀取私利。今年春天，加州州立公園清理了數千磅非法大麻種植廢棄物，繼續在減輕有害影響方面取得進展。

加州州立公園日昨表示，今年春季從四個公園清理的垃圾中，包括非法大麻種植殘留的廢棄物6000磅。

州立公園在聖地牙哥縣Cuyamaca Rancho州立公園、聖克拉拉縣Henry W. Coe 州立公園、洛杉磯縣Malibu Creek 州立公園和Topanga州立公園進行了這些清理行動。

Henry W. Coe州立公園是北加州最大的州立公園，占地8萬7000畝。大麻流域保護計畫 (Cannabis Watershed Protection Program，CWPP) 的成員從公園中清除了約2200磅廢物。

這是今年春季清理期間從公園收集的最大數量的垃圾。這些廢物在野狼溪和帕哈羅流域地區被發現，位置是公園非常偏遠的地區。

州立公園表示，這些種植地點偏遠且崎嶇，因此廢棄物很難清除，需要使用直升機來運送廢物。

其中一些廢棄物包括有毒化學物質，如禁用的除草劑和殺蟲劑、入侵物種，以及對本土植物和野生動物的破壞。

自2019年成立以來，CWPP已從84個種植地清除了2萬9000磅廢棄物。

這些清理工作包括清除3萬2500株大麻植物、360磅化肥、200件危險廢物和超過6哩的灌溉管道。

CWPP估計，即使剷除了80多個非法大麻種植地，州立公園內仍有400多個非法種植地。

州立公園 大麻 加州

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