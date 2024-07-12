段純貞插旗南聖荷西7/13開幕 台灣小籠包飄香

美國段純貞牛肉麵表示，「台灣手工小籠包」是全新開發的菜色，有別於小籠湯包，加盟主更懷念台灣街邊巷口的傳統小籠包。（業者提供）

台灣段純貞牛肉麵店自從2021年進軍美國後，展店頻傳捷報，7月13日將在聖荷西 的Oakridge Mall插旗開新店，新店面還有新菜色「台灣手工小籠包」，除了原味外還有辣味和蝦仁，將台灣小籠包文化帶到主流市場，可望更加深台灣美食印象。

美國段純貞牛肉麵表示，「台灣傳統手工小籠包」是全新開發的菜色，有別於小籠湯包，加盟主更懷念台灣傳統小籠包，懷念小時候台灣街邊巷口的滋味，再加上商場內也有電影院，小籠包非常方便進食，除了小籠包外，鹽酥雞、各種好吃炸物、飲品等，也都相當適合Oakridge Mall的主力消費者購買，如果真的想坐下來吃個餐點，牛肉麵、排骨飯也是很好的選擇。

Oakridge Mall位於南聖荷西，以往當地較多主流白人或西語裔家庭，不過近年來隨著矽谷 的新移民人口增加，許多亞裔 新移民也開始往南聖荷西移動，尤其南聖荷西房價相較其他區較平易近人、生活環境佳、交通便利，愈來愈多亞裔、華裔、台灣裔家庭搬到南聖荷西居住，也使得Oakridge Mall也愈來愈多亞裔餐廳進駐。

段純貞牛肉麵當初是以眷村口味的獨門二十三香牛肉麵起家，在台灣尤其是竹科一帶，建立起強大知名度。曾在竹科工作的矽谷工程師回憶，在段純貞牛肉麵還沒有開放連鎖加盟前，十幾年前的竹科人幾乎人人都知道段純貞牛肉麵，牛肉麵店最好吃、最具深刻回憶的就是滷味拼盤。

爾後段純貞牛肉麵由上櫃公司六角國際取得代理權，在全台經營十幾家門市，海外展店除了香港外，第二個海外展店計畫就是在美國，且以北加矽谷為中心。

美國段純貞牛肉麵表示，展店計畫不斷，且希望能將台灣正統道地的牛肉麵文化，以矽谷為中心，向外推展，目前在矽谷已在庫比蒂諾、佛利蒙、南聖荷西展店，未來有機會很有可能跨離北加州，向美國其他地區、甚至其他州更進一步的展店，也藉此將台灣牛肉麵文化帶往全美國，成為台灣進軍世界的美食利器。