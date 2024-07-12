庫市華人服務中心 歷經困難將開幕
北加福智基金會原租賃庫比蒂諾市場地，因房東想重建商場，改以續月方式進行。基金會緊急在2021年疫情間，購入位在庫比蒂諾市中心一塊土地，作為南灣新分部，並規畫將原本散居在庫比蒂諾市的各項社區服務集合在一個地點。歷經疫情間的重重困難，終於在今年下半年陸續開放中心設施與社區服務項目。
庫比蒂諾市基金會分部新址緊鄰在迪安薩學院（De Anza College）旁，鄰近華人居住區。這一地塊在歷經13個月以及七次工程圖審核，終在2022年11月取得建照，獲得建照後，陸續包發各項修建與裝潢項目，水管鋪設、結構框架、電力與空調系統等。
北加福智基金會執行長王允右表示，庫市分部土地是在疫情期間購買下，那時並沒有想到在市場低點入手，因遇到新冠疫情，整個房地產市場在商用土地上乏人問津，對於未來，大家都不知道將往哪個方向走，即便在那時價格有向上飆的趨勢，但買氣是急凍狀態。北加福智就在那一個市場的空檔中切入購買分部土地。
土地雖然於2021年疫情間購入，但遭遇疫情的隔離政策，各項手續都變得緩慢。王允右表示，真的遭遇很多很多的困難，需要一一去克服，在建築方面，遭遇人力短缺，政府的各項檢查時間因疫情發生拖延，後又遇上物價通膨，物價與人工飛漲，導致原本募集的款項不足。
北加福智位在庫市的分部新址佔地面積有3萬4412平方英呎，位置鄰近華人主要生活圈，諸如華人超市、課後才藝班、各種中式餐廳等。預計在2024年底全面盛大開幕，提供華人社區青少年課輔與兒童德育班、各類成人講座，以及進駐推廣有機環保、無添加健康食品概念的歡喜心集餐飲，增添庫市華人社區機能。
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