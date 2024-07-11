野狼咬傷女童 動物官：不是為保護幼崽

野狼6月底在舊金山植物園攻擊女孩，並非出於保護幼崽的行為。(電視新聞截圖)

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，野生動物官員說，上月底在舊金山植物園 襲擊一名五歲女孩的野狼並沒有保護幼崽。這讓人懷疑隨著野狼數量的增加，它們是否變得更具攻擊性。

這名女孩6月28日在金門公園（Golden Gate Park）的植物園玩耍，當時她正在夏令營活動中。她被咬傷後在當地一家醫院接受了治療。

加州 漁獵廳（California Department of Fishand Wildlife ）執法部門隊長福伊（Patrick Foy）說，在襲擊發生時，被打死的野狼都沒有在哺育幼崽，這意味著野狼很可能是出於攻擊行為，而不是在保護幼崽。

舊金山公園局（San Francisco Recreation and Park Department）發言人阿帕頓（Tamara Aparton）10日在一份聲明中說：「最近在植物園發生事件時，植物園內有五個野狼警示牌。狼窩在一堵圍欄後面，遠離遊客。不幸的是，在極少數情況下，野狼的行為是不可預測的。」

阿帕頓補充說，該部門與多家野生動物機構合作，跟蹤野狼的蹤跡，處理如何與野狼共存。公園員工會向遊客宣傳野狼的相關知識，並在發現野狼數量較多，或發現有令人擔憂的行為時關閉公園區域。

動物控制官員認為，這可能是舊金山首次發生此類咬人事件。據舊金山動物看護和控制中心（San Francisco Animal Care and Control）發言人坎貝爾（Deb Campbell）稱，雖然野狼偶爾會與遛狗的人發生衝突，但該市 「從未發生過野狼咬傷不帶狗的人的情況」。

女孩的母親斯帕羅（Helen Sparrow）說，大約在上午11時15分左右，這隻野狼從後面靠近女孩並咬了她一口，隨後醫護人員和動物控制人員被傳喚到花園。斯帕羅說，女孩試圖逃跑，但被絆倒了，「在她倒地時，野狼咬了她的屁股」。

斯帕羅說，其他營員和一名營地主管拍手並發出聲音嚇跑了這隻野狼。根據美國人道協會（Humane Society of the United States）的說法，野生動物專家建議站在高處、向野狼大喊大叫並投擲物品，以阻止它們靠近，這種策略被稱為 「嚇唬」（hazing）。

官員們說，上個月加州共報告了六起野狼咬人事件。