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金山學區 慶祝民主運動法案60年

記者李怡╱舊金山報導
第三浸信會牧師布朗(中)與中學生一起慶祝非裔社區教育民主運動法案60周年。(記者李怡╱攝影)
第三浸信會牧師布朗(中)與中學生一起慶祝非裔社區教育民主運動法案60周年。(記者李怡╱攝影)

正值非裔社區教育民主運動法案成立60周年之際，全國有色人種協進會(NAACP) 和聯合黑人學院基第三浸信會主任牧師布朗，10日到訪位於日本城附近的第三浸信會自由學校，慶祝少數族裔可以獲得教育的權利，並宣布教會對社區教育項目的支持。

布朗表示，第三浸信會與耶穌基督後期聖徒教會合作，主席納爾遜 (Russell M. Nelson) 承諾在三年內每年提供100萬元，為非裔學生提供獎學金。每項獎學金為大學二年級學生提供5000元，每位學生可持續三年。

另設立第三浸信會布朗牧師獎學金，每年獎勵45名學生。

教會資金除了支持第三浸信會自由學校外，還支持來自華裔社區的方李邦琴花園、西區社區服務、無家可歸兒童救助，以及第三街青年中心等社區。

布朗表示，在60年前非裔學生沒有受教育的權利。如今看到校園裡到處奔跑的來自非裔社區的孩子們，非常感動。這一權利值得慶祝。但目前非裔社區的學生們普遍存在閱讀程度不足的現象，他們的學習更需要得到支持。

非裔社區中也有不少在教會的支持下學習取得成就的孩子們，他們在社區遇到困難時，都做出了自己應有的回饋和貢獻，例如在疫情期間積極的捐贈衛生用品，例如有些孩子們成為了很專業有影響力的抗癌醫生等等。布朗說，生命需要鼓勵更需要互相的支持。

慶祝非裔社區教育民主運動法案60周年的學生們。（記者李怡╱攝影）
慶祝非裔社區教育民主運動法案60周年的學生們。（記者李怡╱攝影）

非裔 疫情 華裔

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