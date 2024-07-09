載妻小衝下懸崖 醫獲釋接受精神治療

放射科醫師帕特爾被指控，去年初駕車載妻小衝下懸崖，車輛跌至半月灣以北的岩石沙灘上。(圖取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

灣區 放射科醫師帕特爾(Dharmesh Patel)被指控去年駕車載妻小蓄意衝下懸崖。他8日獲准出獄，將接受為期兩年的精神健康治療計畫，期間必須配戴GPS裝置，不得離開聖馬刁縣，也不得與妻小聯絡。

43歲的帕特爾獲准與他的雙親同住在貝爾蒙(Belmont)，其為兩年精神治療的一部分。該計畫由州府立法人士於2018年制定，目標協助防止監獄精神疾病蔓延。若他成功完成計畫，針對他的三項謀殺未遂指控罪名，將被撤銷。

聖荷西信使報報導，帕特爾8日出席簡短聽證會，幾乎未發一語。問及是否了解他參與長期計畫條件時，他僅回答：「是。」其中包括避免與妻小接觸，並且期間不得行醫。

自2023年1月，帕特爾一直被關押、不得保釋。他被控駕駛Tesla 載著妻小駛離1號高速公路，衝下330呎的懸崖，車輛跌至半月灣以北的岩石沙灘上。帕特爾不認罪，稱家中Tesla電車出現輪胎問題，可能因此導致事故。這個說法與他的妻子在事故發生後、向急救人員的說明敘述相反。當時她說，先生「憂鬱」(depressed)，並且「他蓄意開車衝下懸崖」(he purposely drove off)。

帕特爾的精神狀態，很快在案件發揮核心作用。心理學家隨後作證指出，事故似乎是帕特爾執意殺害家人，因為他擔心當時分別為4歲與7歲的孩子可能因神祕綁匪強迫從事性交易。根據法庭證詞，他的恐懼來自妄想，也與全國芬太尼危機與烏克蘭戰爭有關。

上月，聖馬刁縣高等法案法官賈庫博夫斯基(Susan Jakubowski)表示，帕特爾有資格參加心理健康計畫。她駁回聖馬刁縣檢察官的反對意見。後者認為帕特爾被錯誤診斷，並對其他人造成風險。

賈庫博夫斯基在6月舉行聽證會上說，法院相信他現在了解到坦誠的重要。此外，法官補充說，他似乎有一個強大的支持系統，可協助他變得更好。

獲釋之後，帕特爾必須接受由史丹福大學 法醫精神學研究計畫監督的密集治療，其中包括定期約診多位臨床醫生。他被禁止與妻子或孩子聯絡，必須穿戴GPS設備，除了接受治療之外，不能離開聖馬刁縣。在計畫進行期間，也不能行醫。