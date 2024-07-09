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臉書發「我強姦了你」 灣區男性侵犯罪後赴法 遭裁定引渡回美

編譯組╱綜合報導
法國梅斯上訴法院表示可以引渡克里瑞到美國。(美國法警局)
法國梅斯上訴法院表示可以引渡克里瑞到美國。(美國法警局)

美聯社報導，法國一家法院8日裁定，可以將被指控在2013年性侵賓州（Pennsylvania）一名大學生，並隨後在臉書上向她發送「所以我強姦了你 」信息的美國男子引渡到美國。

31歲的克里瑞（Ian Cleary）來自加州薩拉度加。經過三年的搜尋，他於今年4月在法國東北部的梅斯（Metz）被拘留。

檢察官在周一的一份聲明中說，當被問及是否願意按照法國法律被引渡時，克里瑞拒絕了。他的拒絕可能會推遲，但不會停止引渡進程。該裁決是最終裁決，克里瑞的案件現在由法國司法部負責。司法部必須準備並向法國總理提交引渡令。

在美聯社的一篇報導詳述了當地檢察官不願追究校園性犯罪的情況後幾周，賓州當局就此案發出了2021年重罪逮捕令。自那時起，克里瑞一直是國際搜索的對象。

逮捕令指控克里瑞在一次聚會上跟蹤一名18歲的蓋蒂茲堡學院（Gettysburg College）學生，在她給朋友發簡訊求助時潛入她的宿舍對其實施性侵犯。他當時是一名20歲的蓋蒂茲堡學生，但沒有再回該校。

蓋蒂茲堡的指控者基勒（Shannon Keeler）在2013年被侵犯的當天就做了強姦檢查。她收集了證人和證據，並花了數年時間敦促官員提出指控。2021年，她發現臉書上的信息似乎來自克里瑞的帳戶後，再次向有關部門報案。

發件人在一連串的信息中寫道：「所以我強姦了你」；「我再也不會對任何人這麼做了」；「我需要聽到你的聲音」；「我會為你祈禱」。警方核實用於發送信息的臉書帳戶屬於克里瑞。

美聯社在沒有得到性侵犯受害者許可的情況下，通常不會透露他們的身份，但基勒已經同意了這樣做。

據克里瑞的網站介紹，離開蓋蒂茲堡後，他在加州老家附近的聖他克拉拉大學（Santa Clara University）獲得了本科和研究生學位，曾在特斯拉Tesla公司工作，後移居法國數年。

美聯社調查發現，在全美範圍內，很少有校園強姦案被起訴。這既是因為受害者害怕報警，也是因為檢察官對難以勝訴的案件猶豫不決。

基勒說她很感激，但她知道這只是 「因為我公開了我的故事」，「任何倖存者都不應該為了伸張正義而這樣做」。

臉書 加州 司法部

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