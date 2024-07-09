舊金山2022年25-44歲獨居者 快速增加

舊金山許多住宅規模小，不適合多人一起居住。圖為Noe Valley居民區。 (谷歌地圖)

根據人口普查 局的數據，2018年舊金山 年紀在25-44歲的成人中，15%是獨居。但是剛公布的2022年數據則指出，獨居青壯年人升高到21%，公共政策專家分析這個現象的主因是疫情 。

舊金山紀事報報導，雖然年紀大於44歲的人獨居的百分比也有增加，但不像25-44歲的族群這麼明顯。加州公共政策研究院(Public Policy Institute of California)分析師強森(Hans Johnson)指出，疫情爆發以後，因為染疫的風險以及遠距工作的流行，舊金山的許多居民散居到別處去，有「室友」(roommate)的居住形式減少了。

但還有其他的原因也促成「單人戶」(single-person household)的增加：現在的年輕人結婚越來越晚，所以青壯年人獨居的時間變長。另外，舊金山的就業人士通常收入比較高，所以他們能負擔得起一個人居住的成本，不需要找室友分攤。

21%的獨居百分比雖然比以前高，但畢竟還是有79%是跟別人合住的。2022年舊金山的青壯年人中，37%是住在「雙人戶」(two-person household)，17%是三人戶，25%的人是住在至少有四個人的居所中。

強森指出，舊金山典型的住宅並不總能容納很多人，尤其是新建出的住宅主要是出租房或康斗(condominium)，規模比較小。給一兩個人居住還可以，對結婚有小孩的人就嫌擁擠。

回顧舊金山的居住史，2008年金融海嘯發生之前，獨居率就是21%左右。全美國2022年青壯年人的獨居率是14%。比起舊金山附近的郊區，差別更為明顯，因為郊區的大房子比較吸引大家庭居住，譬如在聖他克拉拉縣，青壯年獨居率只有10%左右。

但舊金山與聖他克拉拉縣還是有共通之處：年紀較長的人比較多是獨居的。在舊金山，大約有三分之一的65歲以上人士是獨居的，聖他克拉拉縣則是22%，在全美國則是29%。美國的文化是，老年人在配偶過世以後，還是會繼續住在原有的住宅中，而比較不會搬到養老院或去跟子女同住。

丕優研究中心(Pew Research Center )的一項研究發現，歐美國家老年人獨居的情況，比世界其他地區明顯。另有一些研究發現，獨居的人患憂鬱症的百分比高於與別人同住的人，美國的老年人很多覺得自己很孤單。也有專家表示，獨居的人不見得就比較寂寞，尤其是富裕的地方居民負擔得起成本，他們之所以獨居可能是自己選擇的。