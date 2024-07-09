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ADP: 全美最佳就業市場 金山排第七

編譯林思牧╱綜合報導
灣區仍是許多科技創新公司選擇的地點，譬如SUPERHUMAN開發的是高端電子郵件系統 。(取自builtinsf.com)
灣區仍是許多科技創新公司選擇的地點，譬如SUPERHUMAN開發的是高端電子郵件系統 。(取自builtinsf.com)

薪資服務巨擘ADP剛發布的分析報告指出，對今年的大學畢業生而言，舊金山都會區是全美國最佳就業地點的第七名；聖荷西都會區(San Jose metro)則排名第14，薪水稍遜於舊金山都會區。

舊金山紀事報報導，ADP的研究部門ADP Research Institute的分析，是對美國的55個都會區就薪資、居住可負擔性、找到必須有大學文憑的工作的難易程度等項目評分。由於ADP替極多的公司處理薪資業務，他們的資料庫中有2萬7000個雇主旗下400萬名年齡在20-29歲的員工資訊。

舊金山之所以高居前十名之內，主要是雇主給應屆畢業生的起薪很高。負面因素則是居住成本太高，舊金山是55個都會區中最貴的。找到必須有大學文憑的工作的難易程度方面，跟55個都會區的平均值相當。報告中所稱的「舊金山都會區」(S.F. metro)，是包括舊金山縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣和聖馬刁縣。

聖荷西都會區(San Jose metro)則排名第14，薪水稍遜於舊金山都會區，找到必須有大學文憑的工作也稍微難一點。在加州的所有都會區中，河濱區(Riverside)薪資最低，但找到必須有大學文憑的工作卻最容易，排名在第38位。加州都會區中排名最差的是聖地牙哥區(San Diego)，只得到第42名，洛杉磯區稍好一點點，排第41名。

北卡州的洛麗都會區(Raleigh)高居榜首，第二名到第六名分別是：馬里蘭州的大巴爾的摩都會區(greater Baltimore)、德州的奧斯汀都會區(Austin )、喬治亞州的亞特蘭大都會區(Atlanta )、北卡州夏洛特都會區(Charlotte)和紐約都會區。

科技業轉移到南方的某些都會區，造成洛麗與奧斯汀都會區排在高名次，這兩個都會區都有很大的研究性大學以及很多高科技公司。洛麗都會區有全美國最大的研究園區(largest research park)以及300多個高科技公司。

雖然舊金山和聖荷西還是吸引許多應屆畢業生，但現在工作比以前難找，而且從2022年以來已經大裁員許多次。

從2019年以來，必須有大學文憑的工作成長很多，聘僱率在2022年達到高峰。但聘僱率接著開始下跌，在2024年4月已經降到疫情前水平之下。

舊金山 聖荷西 加州

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