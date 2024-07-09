13條健行步道 各擁自然奇景

公園內不只有健行步道，還有水上休閒活動。（聖縣公園處提供）

慶祝聖他克拉拉縣內第一個公園Stevens Creek County Park 成立百周年，聖他克拉拉縣公園處(Santa Clara County Parks & Recreation Department)安排「森林步道尋寶集點」活動推薦縣內12處個有特色的公園， 13條健行步道，難度從簡易到難，囊括山間、溪流、海灣等各種自然風景，邀請民眾前往探索。

常至各公園健行的南灣台裔居民表示，近期天氣炎熱，13條健行步道中有一些屬於樹蔭較少，建議早上或傍晚溫度較低時前往，避免中暑，4到7哩的路程慢慢走可抓三小時左右完成，即便炎熱也建議穿著長褲健行，避免遭蟲咬或有刺植物傷害，許可自行車道的步道常要閃避車輛較危險。

公園處提供13條健行步道的詳細地圖下載，公園名單參考parks.sccgov.org/HikeThe100，其中六處公園如下ꓽ

1. Almaden Quicksilver County Park

位在南聖荷西山區，該地區曾有超過135年的採礦活動，並在19世紀是1800多名礦工及其家人的家園，採礦時代的遺跡仍然遍布於公園各處，健行步道為中等難度，總長5哩。

2. Alviso Marina County Park

位在桑尼維爾(Sunnyvale)北邊海灣，沿線觀賞海灣美景，可從旁進入Don Edwards金山灣區 國家野生動物保護區，觀賞濕地的野生動物生態。

3. Chitactac-Adams County Park

位在吉爾洛 (Gilroy)的文化遺產公園，步道為僅1/4哩長的圓形封閉路線，園內以數千年來居住在此的原住民 文化為主，保留當初原住民的基岩臼和岩石壁畫，基岩臼是岩石上的圓形凹陷，原住民用岩石凹陷處來磨碎食物。

4. Coyote Creek Parkway County Park

坐落在莫甘山(Morgan Hill)北邊，有著野狼溪(Coyote Creek)順流經過，水景與步道相映，為騎馬、自行車、滑板車愛好者的聖地，步道長4.1哩。

5. Coyote Lake - Harvey Bear County Park

縣內唯一提供湖岸露營區及船隻啟航設施的公園，可欣賞到野狼谷的壯闊景色，步道全長3.9哩，為中等難度的健行路線。

6. Stevens Creek County Park