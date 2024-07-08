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海灣公園將開放 數千人受惠

記者李怡╱舊金山報導
舊金山大型海灣公園將開放。（公園官網）
舊金山大型海灣公園將開放。（公園官網）

位於舊金山勇士大通中心球場正對面的米慎灣海灣公園（Mission Bay Bayfront Park）即將開放使用。佔地 5.4 畝的海灣公園於今年夏天竣工，並於秋季向公眾開放。

公園建設歷時兩年多，位於Terry A. Francois Boulevard 東側，Warriors Way 和16th Street 之間。公園建成後，將服務於Visa 新總部等著名企業辦公室，以及附近的數千戶居民。

近幾年舊金山市中心區陸續修建開放多個綠地公園。新建成的海灣公園是舊金山將是延伸至灣景區的綠色空間網絡中的最新一個連結點。海灣公園以南僅幾個街區，便是規模更大的克蘭灣公園 (Crane Cove Park)，於 2020 年開放，是皮划艇愛好者和野餐者的場所。

海灣公園佔地 5.4 畝，位於 Mission Bay 海濱，毗鄰金州勇士隊大通中心 (Golden State Warriors Chase Center)。項目於 2022 年夏季開始施工，建成後將包括用於各種活動的大型靈活空間、咖啡館、小景觀、小路以及與水上海灣景觀。

公園的設計特色還包括將被動式雨水管理系統整合到場地設計中，展示了城市徑流與舊金山灣的連接，設計還考慮到如何應對海平面上升和風暴潮。

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