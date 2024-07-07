盜刷信用卡 2燃油竊賊被告

聖他克拉拉縣地檢處表示，兩名東灣男子盜用他人信用卡資料，從南灣Safeway加油站非法獲得數千加侖柴油，現面臨多項指控。（本報檔案照）

臨聖他克拉拉縣地檢處表示，兩名東灣男子盜用他人信用卡 資料，從南灣Safeway加油站 非法獲得數千加侖柴油，現面臨多項指控。

來自40歲屋崙居民科德羅（Yuniel Cordero）被指控在聖他克拉拉縣Safeway盜竊燃油。然後以折扣價賣給44歲的烏馬納（Henrry Umana）在聖萊安德羅的卡車運輸公司，迄今為止涉案金額估計超過9萬元。

科德羅罪名包括組織零售竊盜、身分盜竊、共謀、61項重大竊盜罪和14項竊盜罪。烏馬納的罪名包括組織零售盜竊罪、收受贓物、共謀。如果罪名成立，他們都將面臨監禁。

聖他克拉拉地檢處稱，科德羅和烏馬納分別在6月25日和7月1日被提審，但法院不顧地檢處的反對，已將二人釋放。

地檢長羅森（Jeff Rosen）表示：「這些被告盜用他人財產，非法填滿自己的油箱和口袋。我們的高級調查員與縣警局共同努力，確保他們的計謀無法繼續。」

根據聖他克拉拉縣地檢處新聞稿，一名受害者報告說自己的信用卡在他/她不知情的情況下在Safeway被使用，於是Safeway聯絡了聖他克拉拉縣地檢官莫伊塞夫(Bret Moiseff) 。後者追蹤到了竊賊，發現嫌疑人在幾個月的時間裡從聖荷西一家Safeway偷走了數百加侖的燃油。科爾德羅於6月20日被捕，調查人員在他家中發現了盜錄設備。

6月27日，地方檢察官、聖克拉拉縣警察局、加州 公路巡警組織的零售竊盜特別工作組搜查了烏馬納的貨運公司，發現了數千加侖非法所得燃油。他以每加侖3.50至3.75元的價格購買，而目前加州柴油的平均價格超過每加侖5元。