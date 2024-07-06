冒充富人租豪宅不付錢 檢送她住牢房

一名門蒙洛公園市女子冒充「富有投資者」，在矽谷一些最昂貴的社區免租居住，被判處一年監禁。（谷歌街景）

一名門蒙洛公園市（Menlo Park）女子冒充「富有投資者」，多年來在矽谷一些最昂貴的社區「免租」居住，而她的下一個新家將會是牢房。

聖他克拉拉縣地檢處表示，維奧萊特（Rebecca Violette，又名Rebekah Violette），多次使用假身分欺騙房東 ，並欠下數萬元的租金 。

地檢處發出的新聞稿指出，多年來，維奧萊特重複了同樣的詭計來愚弄房東。調查人員發現，這名62歲的女子在租房申請中謊報了自己的收入，謊報了之前被多次驅逐的歷史，並為第一個月和最後一個月的租金開出空頭支票 。

地檢處表示，維奧萊特搬進一棟高檔住宅並獲得房產後，拒絕支付租金，迫使房東通過法庭啟動驅逐程序，整個過程漫長而昂貴。

地檢長羅森（Jeff Rosen）表示：「在過去的十年裡，她因同一騙局多次被起訴，多次被定罪，並多次被拘留。」

他警告說：「租屋者和房東都應該小心謹慎。任何人都可能成為精心設計的詭計的受害者。我們鼓勵在出租給任何人之前進行仔細的背景調查。」

在最近的刑事案件中，維奧萊特承認了三項重大盜竊罪、三項空頭支票罪和一項盜竊未遂罪。在這起盜竊未遂事件中，未來的房東在移交房產之前透過網路搜尋她的名字，了解到了維奧萊特的詭計。

上周，聖他克拉拉縣法官西谷（Daniel Nishigaya）判處維奧萊特一年監禁，隨後接受一年四個月的強制監管。

地檢處提醒，業主可以在法院網站上查詢潛在租戶是否曾被非法拘留或驅逐。法庭紀錄顯示，維奧萊特有長達十多年的犯罪歷史，曾於 2008年、2019年和2020年被拘留。