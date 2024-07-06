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捐款35萬有專屬立樹 北加校友推台大百年願景

記者江碩涵/聖荷西報導
北加州台大校友會表示，希望2024年募款滿35萬美元，在台大校園擁有一棵專屬「北加州台大校友會」的樹。（主辦單位提供）
北加州台大校友會表示，希望2024年募款滿35萬美元，在台大校園擁有一棵專屬「北加州台大校友會」的樹。（主辦單位提供）

台灣大學將於2028 年迎來創校百年。台大以打造世界級學府、展現百年的榮耀為目標，規畫許多校級計畫，並邀請海內外校友捐款「台大百年願景基金」，一起為下一個台大百年榮耀努力。

北加州台大校友會表示，2023年已為「台大百年願景基金」募得約29萬5000美元。希望2024年的募款活動，能在北加州校友們熱血支持下，捐款滿35萬美元。若總捐款金額達到35萬美元，台大校園裡將有一棵專屬「北加州台大校友會」的樹，替北加州台大校友們在校園爭取一席之地。

若有個別校友捐款達35萬美元，也能單獨在台大醉月湖旁立樹，目前台大已有12棵專屬捐款的樹木。台大校友會表示，除了35萬美元的贈樹外，捐款金額達1000元、3500元、1萬元、3萬5000元、17萬5000元，也都各有專屬致謝禮。

北加州台大校友會表示，2024年7月15日前完成捐款的校友並且金額超過1000美元，就能參加北美台大醫學院校友會年會8月3日的晚宴，此晚宴貴賓券價值150美元。若有意願捐款，可上網填捐款單，網址：https://forms.gle/YB9WtC5scuxsDdAJ6。

北加州台大校友會活動近來活動連連。5月26日才在矽谷庫比蒂諾Quinlan社區中心舉辦沈仁達醫師醫療講座，討論美國各種不同的醫療系統及醫療保險，並解答校友提問，吸引許多台大校友及北加僑胞參與，迴響很大。

北加州台大校友會表示，接下來還有兩場活動，包括7月28日將由教授張慶瑞教授演講「當量子科技遇上人工智慧」，由北美台大校友會聯合會舉辦。張慶瑞是台大物理系特聘教授，曾任台大代理校長，並是美國物理學會院士（Fellow）、國際電機電子工程師學會（IEEE）院士(Fellow)、俄羅斯國際工程院院士等。

此為Zoom講座，網址為：https://us02web.zoom.us/j/81282214488?pwd=ccdLkIxbgyVROIGdzHnpk34sTx4FXh.1，ID為81282214488、密碼為0728。

因為之前的醫療講座大受歡迎，北加州台大校友會8月4日將再舉行一場醫療講座茶會，地點同樣在矽谷庫比蒂諾Quinlan社區中心，時間是下午1時至4時30分。主講者為台大醫院院長吳明賢，講題為「後疫情時代醫療的挑戰與機會」，另邀請腦科外科醫師黃博浩、台大醫學院院長倪衍玄、台大前校長楊泮池及台大校長陳文章參與演講。

北加 加州 矽谷

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