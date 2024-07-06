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僑生歌唱大賽 線上初賽至7/28

記者江碩涵／聖荷西報導
2024年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽開跑，線上初賽至7月28日。（主辦單位提供）
2024年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽開跑，線上初賽至7月28日。（主辦單位提供）

2024年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽開跑。僑委員會為鼓勵全球僑校學生、台灣華語文學習中心及國內僑生，藉由傳唱華語、閩南語及客語等歌曲，強化華語文學習動機、認識及體驗台灣不同族群語言及流行音樂文化，因此舉行歌唱大賽，邀請喜愛唱歌表演的海外僑胞參加，最高獎金2800美元。

僑委會表示，只要是僑委會核准設立的台灣華語文學習中心在學學員，或就讀於僑委會立案、備查的僑校的在學學生，年滿12歲至24歲，並同意申請i僑卡者，均可參加。

線上初賽自6月13日起至7月28日，有意參賽者，可以個人為參賽單位，向金山灣區僑教中心申請參賽邀請碼，學生持憑該邀請碼至活動網站（網址：https://singocac.tw）註冊報名及參賽。第一名獎金2800美元、第二名1700美元、第三名800美元，海外學生組另優選330美元，並另設「最佳閩南語歌曲表演」獎一名、「最佳客語歌曲表演」獎一名，獎金各為800美元，均含獎盃及獎狀。

報名相關事宜可洽詢金山灣區僑教中心，電話為408-747-0394轉分機117，或寄電子郵件至[email protected]

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