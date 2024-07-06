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桑尼維爾無人機表演 國慶亮點

記者葛歆睿╱桑尼維爾報導
4日晚300架無人機在貝蘭茲公園上空400呎的位置排列成美國國旗圖像。（受訪者提供）
4日晚300架無人機在貝蘭茲公園上空400呎的位置排列成美國國旗圖像。（受訪者提供）

今年國慶節，桑尼維爾市首次以無人機表演取代煙火。這項新穎、環保且科技感十足的節慶活動吸引了眾多家庭，以至於造成附近區域的交通擁堵。有人將車停在遠處再步行前往，有人乾脆放棄。

4日晚間，300架無人機在貝蘭茲公園（Baylands Park）升空至400呎高的位置。每個無人機都配備了3個LED燈，在提前預設的程序下，變換排列，形成不同的圖像，有愛國主題的美國國旗和紅白藍色的星星，也有科技主題的芯片之心、人造衛星。桑尼維爾市府還趁機打出自己的Logo。

庫比蒂諾市華裔居民王女士與她14歲的兒子都是第一次現場觀看無人機表演。她表示，與煙火相比，無人機表演更加新鮮，除了環保，也與現代社會的科技發展更接軌一些。

但因為無人機飛行時長受限於電池，整個表演僅持續了8分鐘。而王女士他們為了看這8分鐘的表演走了30分鐘。她告訴記者，因為堵車，他們提前下了高速公路，把車停在附近工業倉庫區的路邊，然後徒步前往場地，單程大約用了15分鐘左右。

王女士後來發現，她的這個決定非常明智，因為公園附近有很多圍欄，車輛根本過不去。「不過那個位置不錯，來去的路上在車裡就能看到其他城市的煙火。」她補充說。

而同樣碰到堵車的李先生就沒有那麼好的體驗了。家住洛斯蓋圖的他表示，他和太太來美國八年，這是第一次想去「湊國慶節的熱鬧」。「主要是為了看無人機表演，加上是首秀，更有噱頭，」他說，「結果什麼都沒看到，白白浪費一個晚上。」

李先生說，根據桑尼維爾市政府網站上的信息，無人機表演9時15分開始，他們在高速公路的出口處從8時40分開始一直堵了半個小時，眼看著表演時間就要到了，認為再等下去沒有任何意義，「前面還有一長串車，排到了還要找車位，再走過去，根本不可能看得到（無人機表演）」。

於是，李先生放棄了排隊下高速，而是繼續往前開找下一個出口繞道回家。「我看到對面也有很多車在排隊，一直排到了下一個出口。」

李先生將這次失敗的國慶節體驗歸因於「缺乏經驗，嚴重低估了過節的人流和車流」，「尤其是無人機表演還是一個比較新的東西」。他表示，如果明年還有無人機表演，他會做更充分的準備，留出更充分的時間，提前規劃停車。」

每個無人機都配備了3個LED燈，在提前預設的程式下，變換排列，形成不同的圖像。（...
每個無人機都配備了3個LED燈，在提前預設的程式下，變換排列，形成不同的圖像。（受訪者提供）
居民表示，與煙火相比，無人機表演更加新鮮，除了環保，也與現代社會的科技發展更接軌...
居民表示，與煙火相比，無人機表演更加新鮮，除了環保，也與現代社會的科技發展更接軌一些。（受訪者提供）
今年國慶節，桑尼維爾市首次以無人機表演取代煙火。（受訪者提供）
今年國慶節，桑尼維爾市首次以無人機表演取代煙火。（受訪者提供）

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