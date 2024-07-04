實測：無人Waymo保隱私 叫車Uber較便捷

在實測中發現，Uber在舊金山行駛通常更快、更方便。然而，Waymo可提供更可靠的體驗，車輛以一致速度前進，並提供乘客更大的隱私。(圖取自Uber臉書)

舊金山 是Uber、Lyft 於十年前驚動全球計程車產業的起步地點。自從去年秋天以來，自動駕駛計程車Waymo與Cruise開始在加州 進行商業無人駕駛乘車業務。舊金山紀事報記者進行實測分析，Waymo與Uber兩種轎車模式，哪一種計程車較適合舊金山？

Waymo公司表示，自去年8月底開始商業叫車業務，目前在舊金山有300輛服務汽車，車隊規模並未大幅擴大，隨著越來越多人使用這項叫車應用程式與需求增加，乘客可能遇上長達20分鐘的等待時間。

然而，紀事報記者實測經驗是，叫車後無需等待預計的7分鐘，就可抵達。乘客進入車內並開始行駛，有一次在黃燈亮起時、停在一個十字路口，相較之下，一般車輛駕駛或Uber都會穿過這個路口。

Waymo機器人計程車沒有走最直接路線，並且因為困難行駛過一群行人而逆向。然而，在這趟充滿擁塞路程中，因為是無人駕駛，Waymo並沒有出現任何人聲厭煩，只有安靜。

在叫車服務Uber的實測經驗是，最初收到的接載時間預計1分鐘，但車輛在4分25秒後到達，行駛路程因為路況不佳，Uber司機抱怨連連，還穿過一個黃燈號誌。

在另一個舊金山市區駕駛路線的實測經驗，Waymo選擇難以合理化的彎路行駛，並且是毫無意義的繞道行駛。由於交通擁擠，Uber司機情緒不佳，並且一邊加速駛往十字路口、一邊還用手機進行網路瀏覽購物。

根據記者實測分析的結論，在舊金山這樣地形及道路複雜的城市中，要繞過最擁擠街道的行駛路徑，並不容易。但這些不是乘客在意的部分，他們想要的是行車效率，包括節省時間與成本。

在Uber與Waymo的實測中發現，毫無疑問，Uber在舊金山行駛通常更快、更方便。然而，Waymo機器人計程車可用更多成本提供更可靠的體驗。Waymo車輛也提供行車共享沒有的一致性，儘管機器人計程車有時會駕駛路徑不夠聰明、並且選擇不合乎常理的路線，但車輛會以一致速度前進，並提供乘客更大的隱私。