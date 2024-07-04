排碳5年暴增48% Google歸咎AI產品

谷歌位於山景城(Mountain View)的總部Googleplex 。(谷歌地圖)

谷歌 （Google）在7月2日公布的環境報告中，指出從2019年至今公司的排碳量增加了48%，而且公司明指這是因為人工智慧AI 產品造成的意外結果。由於其他高科技公司也出現同樣的問題，對抗全球暖化的努力如今受到挑戰。

彭博社報導，谷歌原本的承諾是到2030年公司的淨排碳降到零。該報告指出，公司2023年的溫室氣體排放量(greenhouse gas emissions)相當於1430萬噸的二氧化碳，比起2019年多出48%，比2022年多出13%。谷歌表示，旗下的資料中心(data centers)以及供應鏈企業(supply chain)的溫室氣體排放是增加的主因。

谷歌的報告中指出，由於公司正大力把AI功能加進產品，而AI計算(AI compute)耗用的能源很多，使得未來耗用的能源出現意外的增長趨勢。AI的產品中，尤其以生成式人工智慧(generative AI)耗用的資源特多，這類產品可以把用戶的輸入轉換成新的內容，包括文字、影像或歌曲，但儀器卻需要做很多工作。

AI科技正在快速成長，因此必需建造更多的資訊中心，需要的能源也大幅增加。矽谷的高科技公司對能源需求的增加，可能讓全國的能源轉換計畫生變，科技公司原本對潔淨能源的承諾，可能也會因此食言。

彭博社分析，在某些國家，包括沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia )、愛爾蘭(Ireland)和馬來西亞(Malaysia)，目前在建造的資料中心全面完工啟用後，會把這些國家的再生能源(renewable energy)全部用完還不夠。

谷歌不是唯一面臨對環保承諾食言的大科技公司，微軟 Microsoft在5月時宣布，從2020年以來公司的排碳量增加了30%，主因也是AI。微軟原本設下的目標，是在2030年以前達到「負排碳」(carbon-negative)。

Hugging Face公司的氣候首席長魯啟歐尼(Sasha Luccioni)指出，這些數據代表高科技公司幾年前在設定環保目標時，沒料想到這些情況會發生，企業在兩個方面完全被蒙蔽了：第一是他們沒料到製造這些AI產品要耗費多少能源，第二是他們沒料到使用這些AI產品要耗費多少能源。