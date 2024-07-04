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科技業裁員數大增 上季達1年多來最高

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區科技公司2024年第二季度裁員人數飆增為一年多來最多，說明裁員潮尚未結束。（美聯社）
灣區科技公司2024年第二季度裁員人數飆增為一年多來最多，說明裁員潮尚未結束。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區科技公司上一季度裁員人數飆增為一年多來最多，代表科技業令人痛苦的裁員潮尚未結束。

根據信使報對企業向加州就業發展廳（EDD）提交的WARN官方通知數據的匯總，科技公司計畫今年4月到6月在灣區解雇共7062名員工。這個數字是灣區自2023年第一季度以來，一季裁員總數最多的一次。2023年第一季度，灣區科技公司計畫裁員人數為1萬154人，是多年來裁員人數最多的一個季度。

數據顯示，今年第二季度灣區裁員人數最多的科技公司包括：山景城雲端和軟體安全公司Lacework裁員180人、列治文市綠色能源和電池公司Moxion Power裁員101人、舊金山全球影像科技公司Planet Labs PBC裁員98人、桑尼維爾衛星和國防科技承包商洛克希德馬丁航太公司（Lockheed Martin Space）裁員68人、聖拉蒙（San Ramon）電信巨頭AT&T裁員56人、以Bluescape為名的紅木城軟體公司Thought Stream裁員35人。所有裁員都是永久性的。

隨著新冠疫情於2020年爆發，企業大規模關閉辦公室，居家辦公成為趨勢，人們對科技服務和硬體的需求史無前例地大增。如今，人們逐漸走出疫情陰影，愈來愈多人回到辦公室和商店工作，人們對科技性服務和產品的需求已大幅減少。因此，在業績縮水的情況下，科技公司必須削減開支、控制員工人數、縮小辦公空間。

根據統計，灣區科技公司在2022年、2023年和2024年的前兩個季度，提出的裁員總人數超過4萬4900人，包括2022年的約1萬零300人、2023年的近2萬2600人，以及2024年上半年的約1萬3000人。

裁員 灣區 疫情

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