灣區僑務委員座談 匯聚僑界心聲鏈結台灣

金山灣區僑教中心舉辦「僑務委員會議海外先期座談」，僑務委員及僑領等逾百人出席，提供許多意見看法。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心日前舉辦「僑務委員會議海外先期座談」，由駐舊金山 辦事處長賴銘琪主持，僑務委員王龍文、鍾振乾、李文雄、李漢文、吳怡明、林政原，及榮譽職人員、僑團、僑教、僑商社團負責人、青年組織代表等逾百人出席，提供許多意見看法。

賴銘琪表示，駐舊金山經文處領務將朝AI智能服務發展，也向僑務委員報告新辦公大樓的進度。他表示，期許僑領持續推廣下一代的華語文教育，並鼓勵下一代台灣孩子回台體驗文化，增強對中華民國 的認同，更能參與僑界服務。

僑教中心莊雅淑主任針對最新僑務服務等進行簡報，包括協助輔導僑青投入僑社活動，以及台灣華語文學習中心（TCML）及僑校發展、師資輔導等措施，僑商方面有全球僑台商產業升級與技術服務及產學合作方案、僑商精品獎選拔等，在僑生返台升學 獎學金等相關措施，以及可獲得即時僑務資訊之六大數位平台等資料。

莊雅淑表示，希望與會代表能宣傳，讓更多僑胞、台裔新生代獲得相關資訊，並與台灣鏈結，鼓勵大家申辦i僑卡，享受全球特約商店優惠福利。

會中每位僑務委員分別就九項政策議題提出引言建議，與會僑領亦提出意見，現場發言熱絡，內容包括協助台裔青年及國內科技與僑台商企業對接、推展華語文及台語文教育、能源、因應假訊息等議題，相關建言由七位僑務委員返台與會時會再提出。

另外，僑領及各僑社代表亦針對僑務提出建議，如寇惠風、余金榜、葉雲河、柯伊芳、熊海昌、吳國廷、蔡弘凱、周信杰及陳淑元等僑務榮譽職及僑團負責人、青商、青年代表，就如何吸引傑出人才回台升學或就業及活用搭僑計畫、善用台灣科技產業優勢與僑商鏈結，以及精進華語文學習中心教材等議題。楊燿宏及廖健閔等僑青代表，亦以書面表達僑教及ESG永續發展等議題之建議，有效連結台裔新生代參與互動。