我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

灣區僑務委員座談 匯聚僑界心聲鏈結台灣

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區僑教中心舉辦「僑務委員會議海外先期座談」，僑務委員及僑領等逾百人出席，提供許多意見看法。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心舉辦「僑務委員會議海外先期座談」，僑務委員及僑領等逾百人出席，提供許多意見看法。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心日前舉辦「僑務委員會議海外先期座談」，由駐舊金山辦事處長賴銘琪主持，僑務委員王龍文、鍾振乾、李文雄、李漢文、吳怡明、林政原，及榮譽職人員、僑團、僑教、僑商社團負責人、青年組織代表等逾百人出席，提供許多意見看法。

賴銘琪表示，駐舊金山經文處領務將朝AI智能服務發展，也向僑務委員報告新辦公大樓的進度。他表示，期許僑領持續推廣下一代的華語文教育，並鼓勵下一代台灣孩子回台體驗文化，增強對中華民國的認同，更能參與僑界服務。

僑教中心莊雅淑主任針對最新僑務服務等進行簡報，包括協助輔導僑青投入僑社活動，以及台灣華語文學習中心（TCML）及僑校發展、師資輔導等措施，僑商方面有全球僑台商產業升級與技術服務及產學合作方案、僑商精品獎選拔等，在僑生返台升學獎學金等相關措施，以及可獲得即時僑務資訊之六大數位平台等資料。

莊雅淑表示，希望與會代表能宣傳，讓更多僑胞、台裔新生代獲得相關資訊，並與台灣鏈結，鼓勵大家申辦i僑卡，享受全球特約商店優惠福利。

會中每位僑務委員分別就九項政策議題提出引言建議，與會僑領亦提出意見，現場發言熱絡，內容包括協助台裔青年及國內科技與僑台商企業對接、推展華語文及台語文教育、能源、因應假訊息等議題，相關建言由七位僑務委員返台與會時會再提出。

另外，僑領及各僑社代表亦針對僑務提出建議，如寇惠風、余金榜、葉雲河、柯伊芳、熊海昌、吳國廷、蔡弘凱、周信杰及陳淑元等僑務榮譽職及僑團負責人、青商、青年代表，就如何吸引傑出人才回台升學或就業及活用搭僑計畫、善用台灣科技產業優勢與僑商鏈結，以及精進華語文學習中心教材等議題。楊燿宏及廖健閔等僑青代表，亦以書面表達僑教及ESG永續發展等議題之建議，有效連結台裔新生代參與互動。

升學 舊金山 中華民國

上一則

聖荷西機場 爭取直飛華盛頓特區航班

下一則

科技業裁員數大增 上季達1年多來最高

延伸閱讀

經文處長賴銘琪 分享國際社交禮儀

經文處長賴銘琪 分享國際社交禮儀
金山灣區僑務榮譽職新續聘 頒發聘書

金山灣區僑務榮譽職新續聘 頒發聘書
舊金山巨人隊9/3首辦台灣傳統夜

舊金山巨人隊9/3首辦台灣傳統夜
金山灣區僑務榮譽職新續聘 舉行聘書頒發儀式

金山灣區僑務榮譽職新續聘 舉行聘書頒發儀式
舊金山巨人隊「台灣傳統夜」 9月3日閃亮登場

舊金山巨人隊「台灣傳統夜」 9月3日閃亮登場

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

2024-06-30 22:59
Chase分行在停車場入口處增加告示牌，警告非使用銀行服務的車主。（記者孫愛薇／攝影）

好嚴格 停銀行車位去隔壁買東西 被拖走損失400美元

2024-06-28 20:20
舊金山Waymo自駕計程車服務即日起全面開放，任何人都可使用。（電視新聞截圖）

搭過嗎？ Waymo無人自駕計程車 舊金山全面開放

2024-06-26 20:17

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害