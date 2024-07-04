聖荷西機場 爭取直飛華盛頓特區航班

聖荷西國際機場（SJC）在他們自己的社群網站X上發布文章，要求旅客幫忙爭取聖荷西直飛華盛頓特區的航線。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 國際機場（SJC）在他們自己的社群網站X上發布文章，要求旅客幫忙爭取聖荷西直飛華盛頓特區的直飛航線，希望透過輿論與民情支持，能夠順利讓精神航空（Spirit Airlines）參考此民情而開啟新航班。

聖荷西國際機場發言人史黛特（ Ana State）表示，許多民眾向聖荷西機場反映往東岸的直飛班機太少。且這條航班從聖荷西國際機場6月27日開始調查以來，已有200人支持要求開啟此直飛航班。雖然這個民意調查並非正式的調查報告，但從這項調查可看出，仍有不少民眾對此航班感到有興趣。

她表示，許多民眾陳情，這個直飛班機若開通的話，對他們的生活有很大的幫助與影響。她也會將此調查與民情，傳遞給地方議員、州議員、企業與社區組織，尋求更多人支持，來開啟直飛航班的可能性。

聖荷西是美國最大的城市之一，卻沒有直飛華盛頓特區的航班，許多人只能轉往到舊金山 機場搭機。對矽谷 南灣民眾來說，到聖荷西機場只要不到半小時路程，到舊金山機場卻要一小時路程。加上舊金山機場通關人潮較多，可能得花更多時間進關，因此得花更多時間才能搭上飛機。

史黛特表示，如果這項提案成功，可能也能增加更多聖荷西機場往東岸的班機，畢竟現在聖荷西機場直飛紐約和波士頓，都只有捷藍（Jet Blue）航空，且這航班會因為季節性而增減航班數量。另外還有一班往東岸的，是精神航空每周四飛往巴爾的摩，也因此聖荷西機場想爭取精神航空增班，可以直接到華盛頓特區。

不過這項請求也遭到聖荷西機場委員會前主席丹康諾利（Dan Connolly）的懷疑。他接受聖荷西焦點報採訪時指出，由於聖荷西機場的容納量有限，在維持長途航班、國際航班上的確遇到很多困難，尤其是提供燃料的部分，難度很高，需要擴張機場才有可能。

儘管聖荷西機場面臨到擴張機場的難題，精神航空最近在聖荷西仍持續擴張，且態度積極。精神航空進駐聖荷西機場營運才短短一年，已逐漸開出許多新的航班，較近的像是聖地牙哥、洛杉磯、拉斯維加斯、波特蘭等，中程的達拉斯、遠程的巴爾的摩，都是新航班。

聖荷西機場表示，自從疫情結束後，搭乘航班的旅客組成也從商務旅行逐漸轉向家庭旅遊等需求，聖荷西機場希望能持續擴張計畫，增加更多航班路線，也可以增加矽谷南灣家庭，更多休閒旅遊的選擇。