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齊魯會館獎學金 8/18申請截止

記者江碩涵╱灣區報導
舊金山灣區齊魯會館自1981年成立至今已43年歷史。（主辦單位提供）
舊金山灣區齊魯會館自1981年成立至今已43年歷史。（主辦單位提供）

2024年齊魯獎學金申請開跑。舊金山灣區齊魯會館（San Dong Association） 自1981年成立至今已43年歷史，多年來秉持著「鄉親聯誼、宏揚孔子思想」的宗旨，凝聚齊魯鄉親的情誼，致力於在海外推廣優質中華文化，並鼓勵優秀的僑社青年為社區的發展與進步作出貢獻。齊魯會館誠摯邀請更多有志之士參與贊助，攜手共襄盛舉，共同促進文化交流與學習。

甫上任的舊金山灣區齊魯會館理事長儀容表示，會館長期關心北加州社區子弟的教育為志業，連續多年舉辦獎學金遴選活動，並於每年9月的「北加州祭孔釋奠大典」上公開頒贈獎助學金及獎狀，鼓勵華裔子弟勤奮向學，熱心服務社會。

舊金山灣區齊魯會館表示，2024年齊魯獎學金已開始遴選，將評選出五名優秀學生，每人可獲得一張獎狀及獎金500美元，頒贈儀式訂於9月22日在南灣華僑文教服務中心的祭孔釋奠大典上公開舉行。

2024年獎學金申請截止日期為8月18日，郵戳為憑。有關申請人資格及所需文件表格的詳細信息索取，請電郵至齊魯會館獎學金組：[email protected]。齊魯會館獎學金組特別提醒申請者，務必將填寫完整的申請資料以「郵寄方式」寄至齊魯會館獎學金組，電郵申請將不予受理。

本屆得獎名單將於9月22日祭孔大典現場公布，得獎者需親自出席或委託代理人領取獎狀及獎金。如有任何領獎相關疑問，可寄電子郵件聯繫齊魯會館獎學金組的李昭育Thomas Lee，郵箱地址為：[email protected]

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