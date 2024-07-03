海外青年文化大使推啟動矽谷夢想

海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會舉辦「啟動您的矽谷夢想」青年論壇。（主辦單位提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山 分會日前舉辦青年論壇，題目為「啟動您的矽谷 夢想」，活動跨域了僑社及文化培訓青年論壇，並由僑台商提供相關實習機會資訊，由台灣瑞傳科技（Portwell）美國分公司執行長暨僑務顧問李垣麟、前Yahoo高階主管林錦秀主講。

兩位講者在活動中傾囊相授，詳細說明並提供各項實質建議。林錦秀是求職專家，相當會撰寫履歷，經驗豐富；李垣麟是矽谷成功的僑台商，開發美國工業電腦市場，並於2013年榮獲海外台商磐石獎。

林錦秀以增加實習機會、履歷表撰寫、個人特質認知以及職場工作文化等主題，建議並指導學員如何寫出令人刮目相看的簡歷，如何在面試中脫穎而出，增加獲得暑期實習和全職工作的機會。

李垣麟則在活動中鼓勵學員，積極參與每一個任務和項目，展示工作上積極性和學習態度，並時刻準備學習新的技能和知識，接受新挑戰，鼓勵青年們多多建立人脈，在求職上更有機會脫穎而出。

僑教中心主任莊雅淑表示，矽谷是新創和科技的代名詞，吸引著全球無數懷抱夢想的年輕人，感謝兩位在矽谷成功發展的前輩，願意無私分享職業旅程、挑戰以及如何在競爭激烈的科技中心脫穎而出，鼓勵台灣青年能在講座中汲取前輩寶貴經驗，成為未來人生養分。