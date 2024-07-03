北聖荷西住宅開發地 發現日式歷史建物

北聖荷西一塊舊的日本農業區計畫開發為上千戶的大型住宅案，現況為一片荒地。（翻攝自Google Map）

北聖荷西 一塊舊的日本 農業區原本打算被開發為上千戶的大型住宅開發案，但現在被發現裡面有不少日本歷史建物，包含一座二戰時期日裔 農場與農舍。開發商表示，他們將會留下這些歷史建物，並且建造為2.5英畝的紀念公園，將紀念公園融入在社區中，成為北聖荷西的歷史地標。

北聖荷西位於聖荷西國際機場以北，當地多半是工業區和尚未開發的荒地。根據聖荷西焦點報報導，聖荷西城市規畫委員會日前批准一個23英畝的大型開發案，這塊土地還包含一整片的日本農業建築，包括穀倉、棚屋和歷史悠久的農舍，名字為Sakauye House。

根據開發案計畫，這整片開發案將開發為至少六棟商業型出租公寓、1472戶可銷售的住宅、1萬8965平方呎的商業及混合用途空間，是聖荷西現在少見的超大型開發案，此案目前已經過城市規畫委員會審議通過，若市議會最後也通過，最快將於2025年開工，完工時間未定。

值得注意的是，這整片開發案中，包含一個具有歷史意義的農場與建物。根據聖荷西的歷史保護專家研究，這塊農場是二戰前當地的日本農民、社區領袖Eiichi Ed Sakauye擁有的，而這些建物與農地，也見證了日裔美國人在二戰期間的生活紀錄。

根據聖荷西日裔美國人博物館官網記載，Eiichi Ed Sakauye出生於1912年，2005年過世。當時聖荷西有許多日本人在此開墾，日本人可以說是第一批到矽谷開墾的「拓荒者」，不過隨著二戰爆發，許多日本人被迫離開居住的地方，集中在中加州等美方控管的居留所，直到二戰結束。

Eiichi Ed Sakauye的家人當時也面臨被拘留的問題，直到二戰結束才又回到聖荷西，這間Sakauye House內，記錄了許多二戰當時發生的事情。

聖荷西保護行動委員會發言人史蒂芬森（Lynne Stephenson）表示，Eiichi Ed Sakauye留下來的建築，可能是聖荷西這座城市最後的機會，讓人們可以了解二戰期間的事。專業保護古蹟的建築公司Evans & De Shazo, Inc.最近也對這批日本建物作出歷史評估，認為Sakauye House絕對有資格被列入加州歷史資源保護建物。

開發商代表之一Erik Schoennauer表示，他們計畫替這整批日本建物建造一座占地2.5英畝的紀念公園，其中還包括各式狗公園、兒童遊樂場和歷史紀念區，並打算將此處建造為從城市到休閒空間一應俱全的超大型建案，融入歷史元素，甚至還有些教育元素，他為此感到非常高興。

Erik Schoennauer說，雖然身為開發商的他和聖荷西保護行動委員會都想保留這些歷史建物，也想將這些歷史建物留在公園內，但聖荷西市府的公園部門疑似有不同的聲音，因為公園部門希望公園純粹留下公園的功能即可，歷史建物可能會占據一些自然景觀，還有動物棲息的問題。